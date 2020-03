Vrimibo’en en flauwe kantoorhumor aan de keukentafel

De hele dag thuis aan de keukentafel achter je laptop. Samen met je partner, huisgenoot of -dier, of alleen. Zonder de (flauwe) kantoorhumor en de dagelijkse gezelligheid van je collega’s. Gelukkig is er online een wereld aan werkplezier te ontdekken.

Buikspierkwartier

Ze was nooit ‘zo’n type’, maar sinds PR-manager Susanne (26) bij EVDM Agency werkt, sport ze fanatiek. Met haar collega’s. Vanwege het thuiswerken zit dat er nu niet in dacht ze, totdat een klant met een online fitnessprogramma kwam. Daar doet het team nu samen aan mee. „Elke ochtend om kwart voor 8 is het buikspierkwartier en ‘s middags doen we een half uur cardio- en krachttraining. Op dat moment leggen we allemaal de laptop weg voor een workout in de woonkamer, met huishoudelijke attributen: van wc-rollen tot pannen en bezems.” Haar baas heeft het team verplicht om mee te doen, vertelt Susanne. „Het is heel goed als je fit blijft en gezond als je met regelmaat je laptop dichtklapt. Normaal gesproken doen we dat ook, door buiten een blokje om te gaan of even iets anders te doen. Door de training heb je die onderbreking nu ook op gezette tijden.”

Nooit alleen lunchen

Gezamenlijk zweten in de huiskamer doet het team van bedrijf Aimforthemoon ook, vertelt Willemijn, die verantwoordelijk is voor de community. „Aan het eind van elke dag kunnen mensen inbellen op een kanaal en doen we een challenge: wie kan het langst squatten of planken?” En zo zijn er nog vele andere kanalen en initiatieven: één kanaal staat de hele week open als je gewoon even met iemand een praatje wil maken, koffie wil drinken of geen zin hebt om alleen te lunchen. Slack-kanaal ‘Kitchen Talk’ is ingericht om lunchrecepten en -resultaten te delen, er is een virtuele vrijdagmiddagborrel en ook verjaardagen worden niet vergeten. „We hebben een jarige collega met zijn achttienen toegezongen via Google Hangouts, waarbij iedereen zijn stem verhief om maar in beeld te komen.” Natuurlijk wordt er ook gewerkt: een aantal online meetings staat structureel in de agenda. Die agenda loopt wel sneller vol dan normaal, want even iets afstemmen is lastiger als je niet bij elkaar langs kunt lopen, merkt Willemijn. „Je plant voor alles een afspraak in. Zo’n belletje duurt dan toch langer dan gedacht, omdat je eerst uitgebreid bijkletst. Verder vind ik het verbazingwekkend goed gedaan.”

Online blijven hangen

Bij GroupMapping, het bedrijf waar Tom werkt, zijn de wekelijkse, nu online, bijeenkomsten uitgebreid van twee naar vier. Het sociale doel staat voorop: hoe gaat het met iedereen? Op woensdagmiddag gaat de meeting de bedrijfsgrenzen over, iedereen is uitgenodigd om aan te haken. „We willen mensen samenbrengen om na te denken over hoe we deze nieuwe uitdaging kunnen aangaan. We zitten nu allemaal lang thuis, wat heb je in de afgelopen twee weken geleerd?” Zelf heeft Tom in ieder geval geleerd dat als je niet oppast, al gauw te lang achter je laptop blijft hangen en geen pauzes neemt. Hij en zijn collega’s zorgen ervoor dat die pauzes ook bij virtueel vergaderen niet vergeten worden. „Even naar de wc of koffie halen, dan blijft het kanaal gewoon open. Dat doen we trouwens ook bij overleggen aan het eind van de dag. Normaal gesproken sluit iedereen het scherm dan zo snel mogelijk af, nu blijven steeds meer mensen online ‘hangen’ om bij te kletsen. Zoals je dat ook op kantoor zou doen. Alleen roept nu mijn vriendin vanaf beneden dat er drie kinderen zijn die eten moeten krijgen. Dat waardeer ik dan wel weer heel erg van het verplicht thuis zijn: je krijgt dingen van je kinderen mee die je anders mist.”

Alsnog te laat

„Wat ik heel grappig vind, is dat mensen het presteren om ook op online afspraken te laat te verschijnen”, zegt Jean-Pierre, die als zelfstandige werkt voor een groot bedrijf in Brabant. „Het leukste is nog dat het exact dezelfde mensen als altijd zijn en dan kunnen we het niet laten om dat nog even aan te stippen: ‘was het zo’n eind lopen?’ of mensen die in hun huispak achter de laptop zitten: ‘rol je net uit bed?' De kantoorhumor heeft ook online zijn weg gevonden. In gezamenlijke WhatsApp-groepen worden - zoals momenteel bij iedereen - allerlei lollige filmpjes en memes doorgestuurd, maar verplicht thuiswerken vergt ook serieuze aandacht. „Merk ik dat een collega het op persoonlijk vlak moeilijk heeft, dan bel ik daar achteraan in plaats van enkel een bericht te typen.” Elkaar een luisterend oor bieden is belangrijk, ook als het niet om echt gewichtige zaken gaat. „Net had ik ook een collega aan de telefoon die twee kleine kinderen thuis heeft zitten, die moet ook even zijn ei kwijt.”

Vrijdagmiddagborrel

Over de virtuele vrijdagmiddagborrel hoef je Anique, toegepast psycholoog en oprichter van Rebelpoint, niets te vertellen. Ze organiseerde met samen collega’s Sharon en Margreet en een aantal partners afgelopen vrijdag een grootschalige borrel waarbij rond de honderd mensen online aansloten. „Om half vier zetten we het kanaal open, een dj draaide muziek. Mensen konden verzoeknummers aanvragen, we deden rondjes dilemma’s en stellingen waarop gereageerd kon worden met ‘handje omhoog, handje omlaag. En dat gebeurde ook, de interactie was er echt. Mensen zaten lekker op de bank, alleen, met huisdier op schoot of met partner of kinderen ernaast. Het was een heel diverse club mensen.” De digivrijmibo was een groot succes en het is de bedoeling dat er komende vrijdag, en wie weet hoeveel vrijdagen erna, nog meer mensen aansluiten. Iedereen is welkom „Als het ons lukt om de 500 deelnemers te halen, zijn we heel trots. De reacties zijn goed: ‘ik had echt een shitdag vandaag, maar ben helemaal blij nu’. We willen de positieve energie erin houden in deze tijden, dat is heel belangrijk.”