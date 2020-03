Jong en oud maakt impact met Dopper Changemaker Challenge

Dopper helpt studente Shaakira Jassat impact te maken met haar afstudeeridee.

In 2019 studeerde Shaakira af aan de Design Academy Eindhoven. Twee jaar lang werkte ze daar aan haar afstudeerproject: een systeem om in dichtbebouwde gebieden via buitenmuren regenwater op te vangen en te filteren voor gebruik. Het concept was er.

De volgende stap? „Ik wist het niet. Totdat ik een bericht tegenkwam over de Dopper Changemaker Challenge”, vertelt Shaakira. „Dat was voor mij de eerste stap op weg naar impact.”

Hoe heb je de Dopper Changemaker Challenge ervaren?

„De wedstrijd, georganiseerd door Dopper, bood me de kans om daadwerkelijk impact te maken met mijn afstudeerproject Aquatecture. Dat was altijd het doel, maar het ontbrak me aan de kennis en middelen. Tijdens de wedstrijd kreeg ik als deelnemer professionele begeleiding en kon ik mijn visie op watervoorziening pitchen voor geïnteresseerde mensen die meer wilden weten. Dat in combinatie met feedback van de jury – en natuurlijk het uitzicht op startkapitaal – motiveerde me enorm.”

Groot netwerk overgehouden

Wat is het resultaat van je deelname?

„Ik ben geëindigd als een van de tien finalisten. Naast het prijzengeld van 500 euro heb ik een ongelofelijk netwerk overgehouden aan de Changemaker Challenge. Zowel tijdens als na de wedstrijd was iedereen zo betrokken en bereid om te helpen. Ook het kennismaken met de andere deelnemers en hun projecten was waardevol. Daarnaast heb ik geleerd mijn onderwerp goed op de kaart te zetten. De meeste deelnemers richtten zich op het aanpakken van wegwerpplastic – iets wat naadloos aansluit bij Doppers missie. Ik moest mijn stem laten horen voor mijn waterproject. Daar ben ik na de wedstrijd mee doorgegaan en mijn eerste prototype wordt momenteel getest in Kaapstad, Zuid-Afrika.”

Ook voor basisscholieren

Naast de wedstrijd voor studenten, organiseert Dopper een versie voor basisschoolkinderen. Waarom zouden zij zich moeten inschrijven?

„Ten eerste is het heel erg leuk. Je ontmoet nieuwe mensen met wie je kunt nadenken over ideeën. En Dopper helpt je op weg om die ideeën werkelijkheid te maken. Zelfs als jouw idee niet wint, is het hoe dan ook een leuke, leerzame ervaring. Er zijn alleen maar voordelen.”

Als onderdeel daarvan organiseert het bedrijf dit jaar de eerste internationale editie voor basisschoolkinderen: Dopper Changemaker Challenge Junior. Tijdens deze creatieve wedstrijd worden kinderen van 8 tot en met 12 jaar uitgedaagd om oplossingen te bedenken tegen wegwerpplastic. Kinderen kunnen zich nu via hun leraar inschrijven!

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)