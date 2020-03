4 tips om je kansen op een sollicitatiegesprek te vergroten

Als je gaat solliciteren naar een nieuwe baan dan wil je dat jouw curriculum vitae (cv) uitblinkt. Hoe beter jij en je cv passen bij de vacature, hoe groter de kans op die baan.

Jouw doel? Een cv maken dat een onvergetelijke indruk achterlaat bij de lezer én die uitnodiging voor een sollicitatiegesprek in de wacht slepen. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

1 Omzeil de volle mailbox, stuur je cv in de ochtend

Ken je dat? Je komt aan op kantoor, start je computer en je scherm vult zich met een volle mailbox. Tientallen mailtjes die beantwoord moeten worden. Zo ziet de mailbox van een recruiter of potentiële werkgever er waarschijnlijk ook uit. Je wilt niet dat jouw sollicitatie bedolven raakt tussen al die andere mailtjes. Wil je als een van de eersten gelezen worden? Stuur dan je cv tussen 6.00 en 10.00 uur ‘s ochtends. Hiermee vergroot je de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

2 Snel reageren vergroot je kansen

Je hebt een vacature gezien die perfect aansluit bij jouw kennis en wensen. Wanneer kun je nou het beste reageren? Reageer je te snel dan is de kans op fouten in je cv of sollicitatiebrief groter. Reageer je te laat dan kan het zo maar zijn dat jouw kansen zijn verkeken.

Het beste reageer je binnen vier dagen op een openstaande vacature. Recruiters ontvangen binnen de eerste week meestal al een aantal geschikte kandidaten die worden uitgenodigd. Zorg dat je daarbij zit. Heb je te lang gewacht, dan kan het zijn dat je niet meer wordt meegenomen in de selectieprocedure en vis je naast het net. Vaak worden reacties die laat binnenkomen niet eens meer bekeken. Wees er dus op tijd bij en verstuur binnen 96 uur jouw sollicitatie.

Zet je overtuigingskracht in

Een curriculum vitae is dé manier om jezelf op een overtuigende manier te verkopen. Jij weet precies over welke kennis, kwaliteiten en competenties je beschikt. Profileer jezelf, wees niet te bescheiden en laat zien wat jouw toegevoegde waarde is. Pas wel op voor arrogantie. Schreeuw niet van de daken dat de werkgever nooit een betere salesmanager zal vinden dan jij. Opvallen doe je juist door resultaten en unique selling points te noemen. „Dankzij mijn diepgaande klantenkennis en grote overtuigingskracht is de salesomzet met 20 procent gestegen”, is een goede manier om de werkgever te laten zien wat jij in huis hebt.

Story telling: zo blijf je beter hangen

Een andere manier om op te vallen is door middel van story telling. De kracht van story telling zit in het vertellen van een goed verhaal. Een ideale manier om te blijven hangen in de gedachten van de lezer. Door af te wijken van de standaard en je sollicitatiebrief en levensloop te verpakken in een mooi geschreven verhaal word je niet snel vergeten. Houd bij story telling de doelgroep in je achterhoofd. Schrijf datgene wat de lezer wil horen in een persoonlijk verhaal en maak je sollicitatie uniek.

