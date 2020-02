Waarom afleiding op kantoor de productiviteit schaadt

Nog steeds is er in Nederland sprake van een krappe arbeidsmarkt. Goed nieuws voor de loodgieters: zij hebben werk genoeg. Maar ook in deze beroepsgroep is er sprake van een tekort.

Steeds meer branches hebben te maken met personeelstekort. In de ICT is er bijvoorbeeld veel aanbod, maar zijn er maar weinig mensen die volledig zijn opgeleid voor het werk wat er gevraagd wordt. Ook in de branche van loodgieters is er meer werk dan dat er mensen zijn te vinden. Hoewel het aantal installateurs en loodgieters in de afgelopen tien jaar gestegen is, is dit nog steeds niet voldoende om al het werk te dekken. Kort gezegd: een beetje een goede loodgieter heeft anno 2019/2020 nog steeds ruim een keuze in banen en opdrachten. Toch kiezen mensen niet massaal voor deze technische beroepsopleiding. Hoe zit het met dit vakmanschap in de hedendaagse maatschappij?

Wereld Loodgietersdag in maart