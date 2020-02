Stickers als promotiemateriaal: tips & tricks

Wil je een merk of je bedrijf promoten? Gebruik stickers. Stickers zijn een effectief marketingmiddel als je ze op de juiste manier inzet. Bovendien hoeft een reclamecampagne met stickers niet veel te kosten.

Stickers kun je op meerdere manieren inzetten. Je kunt ze zelf opplakken of uitdelen. Wil je stickers laten drukken om deze zelf op te plakken? Houd dan rekening met de plek waar je ze wilt plakken. Niet elke ondergrond is hetzelfde. Zo zijn er speciale autostickers, raamstickers, vloerstickers, et cetera. Informeer bij je stickerleverancier naar de mogelijkheden. Wil je stickers uitdelen? Dan kun je ze meegeven aan je klanten en relaties. Of ze op een openbare plek neerleggen, zodat mensen ze mee kunnen nemen. Of deel ze uit op straat en bij evenementen waar je doelgroep aanwezig is.

Wel of geen vergunning?

Wil je stickers uitdelen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Hetzelfde geldt voor stickers die je bijvoorbeeld op de gevel van je bedrijfspand plakt. Ook op straat zie je stickers op allerlei plaatsen, zoals lantarenpalen, prullenbakken, billboards, verkeersborden en stoplichten. Deze stickers worden regelmatig zonder vergunning geplakt. Wildplakken is strafbaar, maar niet elke gemeente is even streng. In Maastricht kun je al een boete krijgen als er op een openbare plek een sticker met jouw bedrijfsnaam is opgeplakt. Ook als je dat niet zelf hebt gedaan. Terwijl je bij meeste gemeentes op heterdaad betrapt moet worden. Wil je meer weten over de regels en of een vergunning nodig is? Check de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Maak aantrekkelijke stickers

Of je stickers nu als reclamemiddel bij je bedrijf gebruikt of dat je ze uitdeelt, zorg er voor dat ze er aantrekkelijk uitzien. Dit lijkt een dooddoener. Toch is de kans dat mensen je stickers ergens opplakken groter als deze er leuk uitziet. En dat is wat je wilt. Plakken mensen jouw sticker bijvoorbeeld op hun auto, dan bereik je veel mensen. Je kunt dit vergelijken met mond-tot-mondreclame. Bij bepaalde merken, zoals Harley-Davidson en Coca-Cola, zijn stickers inmiddels een collectors item geworden en betalen mensen zelfs voor een sticker. Dat is natuurlijk nog mooier.

Welke type stickers kun je het beste bestellen?

Er zijn tig verschillende soorten stickers. Vinylstickers zijn voor de meeste toepassingen geschikt. Omdat ze bestand zijn tegen water, kun je ze zowel binnenshuis als buitenshuis opplakken. Er zijn ook milieuvriendelijke stickers. Zo heb je pvc-vrije vinylstickers, gemaakt van gerecyclede materialen. Daarnaast is er folie PP. Dit materiaal lijkt op vinyl qua eigenschappen, maar is ook pvc-vrij. Het nadeel is dat dit materiaal op rol geleverd wordt. Stickers op rol zijn niet handig als je ze wilt uitdelen. Ook stickers op een vel zijn daar niet geschikt voor. Ga je stickers drukken? Let er dan op dat deze los geleverd worden. Voor andere doeleinden kunnen stickers op een rol of vel wel handig zijn.

Vergeet je bedrijfsauto niet

Heb je een of meerdere bedrijfsauto’s? Denk dan eens aan reclame op je auto. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat je met autobestickering 160.000 contactmomenten per maand hebt. Terwijl een autosticker niet veel hoeft te kosten. Wil je aan beide zijden van je auto een sticker zo groot als een A4’tje? Dan betaal je daar nog geen 40 euro (inclusief btw) voor. En voor een paar euro meer heb je al twee stickers op A3-formaat.

