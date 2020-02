Dit zijn de kantoortrends van dit moment

Met een nieuw jaar een maand onderweg zien we alweer nieuwe trends, want de wereld is altijd in ontwikkeling. Dat zijn trends die betrekking hebben op zaken in het dagelijks leven, maar ook trends voor op kantoor.

Waar de behoeftes veranderen, moeten bedrijven immers ook daarin meegaan. Niet alleen om werknemers tevreden te houden, maar natuurlijk ook voor klanten en voor het imago van het bedrijf. Ook in 2020 zijn er weer een hoop kantoortrends die mogelijk invloed op jouw werkplek zouden kunnen hebben.

Flexibele werkplekken en multifunctionele ruimtes

Flexibel werken wordt steeds meer de trend. Daarmee bedoelen we niet alleen flexibiliteit in werkuren en werklocatie, maar ook flexibeler werken op kantoor. Werkplekken worden alleen maar minder persoonsgebonden en daarmee flexibeler inzetbaar. Steeds meer bedrijven gaan staand werken mogelijk maken, waarbij door verstelbare bureaus ook afgewisseld kan worden met een zittende werkhouding, op werkplekken met ergonomisch geoptimaliseerde bureaustoelen. Daarnaast wordt ook het gebruik van ruimtes steeds flexibeler. Minder grote ruimtes, meer kleine ruimtes die zich lenen voor verschillende manieren van gebruik, van ontmoetingen tot interviews en sollicitatiegesprekken. Deze kleine ruimtes lenen zich ook uitstekend voor werknemers die zich even willen afzonderen om zich goed kunnen concentreren op hun werk.

Donkere accenten en meer groen

Lichte tinten, die toch lange tijd populair waren in bedrijfspanden, zijn uit. In 2020 doen donkere accenten steeds meer hun intrede. Dit laat zich vertalen in donkere kantoormeubelen, die modern en veelal van hout gemaakt zullen zijn. Hoewel dit allemaal wat zwaarmoedig klinkt, levert het juist een elegante look op. Naast de donkere accenten gaat de kantoortuin in het nieuwe jaar steeds meer zijn naam eer aan doen, omdat er meer ruimte gemaakt zal gaan worden voor planten. Deze werken niet alleen in het voordeel van de sfeer in de ruimte, maar geven ook de broodnodige zuurstof af die het werkklimaat in de kantoortuin prettiger maken.

Ruimtes voor ontspanning

Ook op de werkvloer moet er ruimte zijn voor ontspanning. Hoewel het als werkgever niet zo interessant lijkt om medewerkers tijdens de werkdag vertier aan te bieden, hoeft dit helemaal niet ten koste te gaan van de inzet van medewerkers. Integendeel, het kan ze de mogelijkheid geven om het hoofd leeg te maken en frisser en vaak ook creatiever het werk weer op te starten. Daarom wordt 2020 ook het jaar van de ontspanningsruimtes op de werkvloer, waar bijvoorbeeld tafeltennis of tafelvoetbal gespeeld kan worden. In sommige gevallen zal het zelfs om een fitnessruimte gaan. Bedrijven als Microsoft en Google hebben hier de afgelopen jaren al het voorbeeld voor gegeven en goed voorbeeld doet volgen.

Circulaire kantoorinrichting

Ook duurzaamheid blijft een hot topic. Als wij als Nederland willen gaan verduurzamen, kunnen bedrijven natuurlijk niet achterblijven. Dat kan op verschillende manieren, zoals het installeren van zonnepanelen, vergroenen van het wagenpark en het produceren van minder afval. Maar vooral het thema ‘circulair’ zal in 2020 flink van de grond komen. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk spullen en grondstoffen hergebruikt worden. Dat kan zich vertalen in het oplappen van oud kantoormeubilair. Zo kunnen tafels en kasten prima een tweede leven krijgen in een kantoorsetting. Het hoeft daarbij ook niet om de eigen oude spullen van het bedrijf te gaan; het is ook mogelijk om elders gebruikte spullen op te kopen en op die manier het hergebruik van materialen te stimuleren.

Technische hoogstandjes

Uiteraard blijft ook de techniek zich doorontwikkelen om ons leven verder te vergemakkelijken. Dergelijke gemakken kunnen ook in het voordeel van bedrijven zijn. Zo zal de digitale receptie steeds meer zijn intrede doen: een zuil waarop een bezoeker incheckt, waarna het bedrijf of de medewerker van belang een seintje krijgt dat er iemand staat te wachten. Dit is voor de bezoeker ook praktisch wanneer het gaat om een bedrijfspand waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn. Ook gaat er dit jaar steeds meer gebruik gemaakt worden van smart lock voor kantoorpanden. Dit is een digitaal slot dat beheerd kan worden met een mobiele telefoon. Dit is een kleine aanpassing met veel voordelen: 24 uur per dag toegang voor geautoriseerden en nooit meer een sleutel om kwijt te raken. Ook zullen er steeds meer draadloze oplaadpunten geïnstalleerd worden voor tablets en smartphones, om de wirwar aan kabels in de kantoorruimtes te beperken.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)