‘Verplaats in 2020 bedrijfstaken naar het buitenland’

Je bedrijfscapaciteit vergroten voor een lage prijs is een droom van iedere ondernemer. Toch is nog niet elk Nederlands bedrijf bekend met dit concept en hoe het toegepast moet worden.

Het heeft in ieder geval te maken met het verplaatsen van bedrijfstaken naar het buitenland. Dat gebeurt steeds vaker: ruim 6 procent van de Nederlandse bedrijven met meer dan 50 werknemers verplaatste in de periode 2014–2016 diverse bedrijfsactiviteiten naar het buitenland, volgens cijfers van het CBS. Hierbij ging het voornamelijk over administratieve en managementtaken. Het uitbesteden van dergelijke zakelijke activiteiten aan een organisatie in het buitenland waar relatief lagere lonen zijn heet nearshoring, mits dit een land dicht bij Nederland betreft. Waarom wordt nearshoring alsmaar belangrijker?

Wat is nearshoring precies?

Grote kans dat je al eens gehoord hebt van het begrip nearshoring, maar dat je geen idee hebt waarover we het hebben. Pakken we Wikipedia erbij dan staat daar letterlijk het volgende:

Nearshoring of nearshore outsourcing is het uitbesteden van zakelijke activiteiten aan een organisatie in een relatief dichtbijgelegen ander land met lagere lonen. Nearshoring is te onderscheiden van offshoring, het uitbesteden van activiteiten naar verder weg gelegen landen.

Met nearshoring wil je als ondernemer een boost geven aan je bedrijf zonder dat je daar de hoofdprijs voor kwijt bent. Nearshoring wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in bedrijven waar werk in overvloed te vinden is, maar waar te weinig personeel is. In dat geval kan nearshoring een interessante uitkomst bieden, omdat je hiermee minder geld kwijt bent dan wanneer je in Nederland aan de slag gaat met het werven van personeel. Dit betekent overigens niet dat mensen in Nederland hierdoor minder kansen hebben om een baan te scoren. In het geval van nearshoring gaat het namelijk vaak om functies in de IT-branche, waarvoor maar weinig mensen volledig zijn opgeleid. In dat geval is het interessant voor bedrijven om over de grenzen te kijken en te zien wat daar te halen valt voor een voordelige prijs.

Waarom kiezen voor nearshoring?

Dat laatste is meteen een van de grootste redenen waarom bedrijven in Nederland zouden moeten of kunnen kiezen voor het inzetten van nearshoring. Om je als IT-bedrijf te blijven ontwikkelen, móet je je specialiseren in bepaalde werkgebieden. Tel daarbij op dat het aantal bedrijven in Nederland nog steeds blijft groeien en je weet dat je iets moet hebben om eruit te springen, zodat potentiële klanten eerder voor jouw bedrijf gaan dan voor een ander. Met behulp van goedkopere krachten uit het buitenland die de juiste kennis hebben, kun je dit waarmaken. Veel bedrijven die zich bezighouden met IT krijgen vandaag de dag het probleem dat er te veel werk is voor hun werknemers. Wereldwijd gezien is er namelijk een flink tekort binnen het aantal IT-programmeurs te ontdekken. Een andere reden waarom Nederlandse IT-bedrijven voor nearshoring kiezen is omdat het goedkoper is. Krachten uit het buitenland werken vaker voor lagere lonen dan krachten uit Nederland (mocht je de laatste groep kunnen vinden). Het is discutabel om om deze reden te gaan voor nearshoring, omdat er vaak wel meer tijd en dus geld gaat zitten in het IT-werk op afstand.

Voordelen van nearshoring voor je bedrijf

Toch behoort het kostenbesparende gedeelte natuurlijk wel tot de voordelen van nearshoring. Kies je ervoor om goedkope krachten uit het buitenland te halen dan is het zeker een investering, maar zul je zien dat je in the end minder geld kwijt bent aan dergelijke werknemers. Het grootste voordeel van nearshoring is echter dat je je bedrijf een boost kunt geven door het aannemen van kwalitatieve IT-programmeurs uit het buitenland. Zij hebben vaak geen of weinig opleiding meer nodig en kunnen direct aan de slag. Ook zijn contracten met dit soort werknemers net wat flexibeler, waardoor je met behulp van nearshoring mensen tijdelijk in kunt huren. Heeft je bedrijf de boost gekregen waar je naar op zoek was? Dan kun je dergelijke flexibele contracten weer stopzetten.

Zijn er ook nadelen van nearshoring?

Het feit dat je kiest voor kortlopende contracten en dus projecten kan een nadeel van nearshoring zijn, juist omdat je op afstand werkt. Voordat je het weet is iemand niet tevreden en moet een ander het werk afmaken. Daarom is het belangrijk dat je ook in het geval van nearshoring goede contracten opstelt waarin je duidelijke afspraken maakt, ook over de looptijd ervan. Dat is beter voor het succes van een IT-bedrijf en zo houd je de band tussen jezelf en de werknemer in het buitenland stabiel. Op basis daarvan kun je een goede werkdeal opstellen, waarbij beide partijen weten wat er van ze verwacht wordt. Zo is nearshoring de ideale toevoeging voor je onderneming in 2020.