Tekstschrijvers en SEO in 2020: dit zijn de trends

Wanneer je als freelance tekstschrijver je brood verdient, is het wel zo prettig om op de hoogte te zien van de ins en outs omtrent SEO. Hoe val je op en ben je online vindbaar?

Met het groeiende aanbod zzp’ers in Nederland is het van groot belang om te weten hoe je kunt opvallen. Waarom moet een klant voor jouw diensten kiezen en niet van die van een ander? Dat is simpel: omdat jij net iets anders en beters te bieden hebt dan je concurrent. Zorg er daarom voor dat je altijd up to date bent wat de SEO-trends van dat moment zijn. Ook voor 2020 zijn er enkele verwachtingen omtrent trends in de SEO-branche. Hier lees je de belangrijkste trends voor tekstschrijvers, waarmee ook jij een succesvol freelance leven kunt opbouwen en klanten kunt scoren in het nieuwe jaar.

Waarom SEO toepassen als tekstschrijver?

Niet iedere freelance tekstschrijver is gespecialiseerd in het schrijven van SEO-teksten. Niemand verplicht je natuurlijk om dit soort teksten te schrijven. Het is wel handig om te weten dat een klant waarschijnlijk eerder voor je kiest wanneer je expertise in SEO hebt. SEO, Search Engine Optimization, is vandaag de dag namelijk ontzettend belangrijk om als bedrijf online gevonden te willen worden. Wanneer je de fijne kneepjes van dit vak weet, zul je zien dat je uiteindelijk amper tot geen advertenties meer nodig hebt om gevonden te worden in de zoekmachines. Dit maakt investeren in een waardevolle tekstschrijver nog interessanter en vaak voordeliger voor de klant. Hiervoor is het wel nodig om op de hoogte te blijven van de actuele trends omtrent SEO. Je hebt deze kennis overigens niet alleen nodig om te kunnen schrijven voor een klant; ook voor je eigen zichtbaarheid als ondernemer is het handig om de nodige SEO toe te kunnen passen. Je wilt als freelance schrijver immers wel dat die klant je überhaupt kan vinden voor een opdracht. De specialisten van SEO bureau SmartRanking kunnen je hierbij helpen. Ook helpen de volgende tips omtrent de SEO-trends van 2020 wellicht een handje.

Sterke content staat voorop in 2020

Kijken we naar de belangrijkste trends voor SEO in 2020 dan zien we direct één trend die opvalt: het maken en publiceren van sterke content. Contentmarketing met SEO was in 2019 al een belangrijk onderdeel van gezien worden op het internet. Waar we eerder zoveel mogelijk toverden met sleutelwoorden en links in teksten is het vandaag de dag belangrijker om te kijken naar wát je precies schrijft. Omdat Google steeds slimmer wordt, kom je niet meer weg met een artikel met een lege inhoud waarin je wat belangrijke sleutelwoorden en linkjes plaatst. De zoekmachine plaatst dit soort websites met minder goede content niet (meer) bovenaan de zoekmachines. Wil je gezien worden in Google en dus beter vindbaar zijn, dan is het belangrijk om naar de inhoud van een tekst te kijken. Weet waar je over schrijft, verdiep je in het onderwerp en gebruik woorden en zinnen binnen datzelfde onderwerp. Alleen op die manier heb je de beginselen van een goed vindbare pagina in handen. Extra mooi meegenomen is het feit dat je als bedrijf direct aan kunt tonen dat je het nodige weet van een bepaald onderwerp. Klanten kiezen in dat geval eerder voor jou dan voor een concurrent.

SEO-trends: wie schrijft de content?

Naast de kwaliteit van de content wordt er gekeken naar wie het artikel geschreven heeft. Zolang jouw naam bovenaan het artikel staat, koppelt Google andere artikelen met jouw naam en hetzelfde thema aan elkaar. Is dat een goede match, dan scoren de artikelen hoger in de zoekmachine en ben je dus meer vindbaar. In 2020 is het alsmaar belangrijker wie een artikel geschreven heeft. Dit noemen we ook wel author authority, waarbij het dus relevant is wie de maker is van een blog of artikel. Eerder was het al interessant om als bedrijf te ‘gastbloggen’ op andere pagina’s. In 2020 is dit nóg interessanter, mits je onder dezelfde naam schrijft als de naam die boven sterke content op je eigen website staat. Hierbij heeft social media ook nog eens een belangrijke rol. Google koppelt al die aparte pagina’s met dezelfde naam namelijk aan elkaar, ook in het geval van Facebook of Twitter. Zorg er daarom voor dat je ook daar alleen kwaliteit post, zodat het slimme systeem achter Google dergelijke pagina’s hoger in de zoekmachines zet.