SEO, zo val je op in 2020

Bedrijven in Nederland kunnen er niet meer omheen: het aantal ondernemers in ons land groeit. Dus… moet je opvallen!

In tien jaar tijd steeg het aantal mkb-bedrijven in Nederland, waarvan een groot deel creatief aan de slag is gegaan als bijvoorbeeld vlogger, freelance schrijver of bierbrouwer. Het aantal bierbrouwers in Nederland is de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld alleen al vertienvoudigd. Het is daarom belangrijker dan ooit om als bedrijf op te vallen. Je wilt immers dat potentiële klanten jouw bedrijf kiezen en niet gaan voor de charmes van de concurrent. Hierbij is SEO een belangrijk onderdeel van marketingstrategieën die werken. Kort gezegd: wil je opvallen, dan moet je onder andere SEO voorrang geven binnen je bedrijf.

Daarom: dit zijn de SEO-trends zijn voor 2020. Een seo bureau inschakelen om je te helpen bij het behalen van deze trends is zeker aan te raden.

Mobiel geoptimaliseerde website is belangrijk

De belangrijkste trend op het gebied van SEO is een trend die we de afgelopen jaren al eerder hebben gezien, namelijk mobile-first index. Dat betekent het belang van mobiel geoptimaliseerde websites: we zoeken steeds vaker informatie met behulp van onze smartphone. Ga maar eens na hoe vaak je zelf op de bank zit of aan tafel zit en even snel iets wilt op zoeken. Grote kans dat je dat via de browser van je telefoon doet. We scrollen namelijk gemiddeld 160 meter per dag! Daarom is het belangrijker dan ooit om je website volledig mobiel geoptimaliseerd te hebben. Een website moet daarom net zo goed functioneren en er mooi uitzien als op een desktop. Dat betekent evenveel content, een mooi design en natuurlijk een SEO-geoptimaliseerde tekst.

Kwalitatieve contentmarketing

Contentmarketing is al eventjes van groot belang binnen de marketing en de toepassing van SEO. In 2020 zien we een piek op het gebied van contentmarketing, waarbij kwaliteit belangrijker is dan ooit. Omdat Google haar algoritme constant verandert en verbetert, zullen zoekopdrachten steeds gedetailleerder kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat Google de komende jaren content steeds beter zal leren te begrijpen, waardoor een specifieke zoekvraag tot een specifiek antwoord in de vorm van een artikel of andere content kan komen. Daarom is het van groot belang om vol in te zetten op kwalitatieve content waarmee je direct kunt laten zien dat je binnen jouw vakgebied dé expert bent. Op die manier krijg je in 2020 meer bezoekers op je website wat uiteindelijk kan resulteren in meer verkoop en/of meer klanten. Tools als Google Analytics en Keyword Planners kunnen je helpen bij contentmarketing. Je kunt ervoor kiezen om contentmarketing uit te besteden aan een marketingbureau of om zelf iemand in dienst te nemen die verantwoordelijk wordt voor de content.

2020 staat in teken van author authority

Redelijk nieuw in 2020 is author authority waarop je kunt ranken. Author authority betekent dat Google niet meer alleen kijkt naar de kwaliteit van content, maar ook naar wie kwalitatieve content geschreven heeft. Ben jij bijvoorbeeld de auteur van een aantal artikelen over linkbuilding en scoren die artikelen goed? Dan linkt Google je automatisch aan andere artikelen die je bijvoorbeeld op andere platforms hebt geschreven. Daarom is het anno 2020 des te belangrijker om ook meer te doen met gastblogs. Blog eens een keer voor een ander bedrijf uit naam van je eigen bedrijf en je zult zien dat zowel dat artikel als de website van je eigen bedrijf hoger in de zoekmachine rankt. Deel daarnaast ook goede content via je eigen social media-kanalen en via de kanalen van je bedrijf voor een optimale ranking.

Snelle websites scoren hoger in Google

Tot slot is het belangrijk om eens te kijken naar de snelheid van je website en van de pagina’s op je website. Hoe snel laden de pagina’s? Wist je dat mensen sneller afhaken wanneer je website er langer dan twee seconden over doet om te laden? Dat is inderdaad echt helemaal niks: twee seconden zijn immers zo voorbij. Daarom is het des te belangrijker om te kijken wat je hieraan kunt doen. Kijk bijvoorbeeld eens hoe groot de afbeeldingen op je website zijn, zonder daar iets aan SEO-benamingen in te veranderen. Wanneer je een groot deel of zelfs alle afbeeldingen een stuk kleiner maakt, zal je website al sneller laden. Ook kun je kijken naar andere onderdelen van je website, waardoor je website hoger zal ranken in Google. Check bijvoorbeeld eens de snelheid van je hosting. Het komt heel vaak voor dat er te veel websites op een server worden gehost. In dat geval kun je beter overstappen naar een snellere hosting. Controleer ook plug-ins en check de snelheid van externe verbindingen voor een optimale ranking.