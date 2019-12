Loodgieter heeft ruime keuze in banen en opdrachten

Nog steeds is er in Nederland sprake van een krappe arbeidsmarkt. Goed nieuws voor de loodgieters: zij hebben werk genoeg. Maar ook in deze beroepsgroep is er sprake van een tekort.

Steeds meer branches hebben te maken met personeelstekort. In de ICT is er bijvoorbeeld veel aanbod, maar zijn er maar weinig mensen die volledig zijn opgeleid voor het werk wat er gevraagd wordt. Ook in de branche van loodgieters is er meer werk dan dat er mensen zijn te vinden. Hoewel het aantal installateurs en loodgieters in de afgelopen tien jaar gestegen is, is dit nog steeds niet voldoende om al het werk te dekken. Kort gezegd: een beetje een goede loodgieter heeft anno 2019/2020 nog steeds ruim een keuze in banen en opdrachten. Toch kiezen mensen niet massaal voor deze technische beroepsopleiding. Hoe zit het met dit vakmanschap in de hedendaagse maatschappij?

Wereld Loodgietersdag in maart

Sinds 2010 wordt ieder jaar de Wereld Loodgietersdag op 11 maart gevierd. Op deze dag staan we stil bij de onmisbare rol van een loodgieter in de moderne samenleving. Het komt namelijk nog heel vaak voor dat een loodgieter uit Amsterdam of in een andere stad in Nederland niet de erkenning krijgt die hij of zij verdient. En dat terwijl dit beroep absoluut onmisbaar is in een moderne functionele stad. Op 11 maart 2020 wordt deze feestdag wederom gevierd, waarbij diverse campagnes worden gelanceerd omtrent het beroep van de loodgieter. Hiermee wil de overheid niet alleen aandacht vestigen op het belang van loodgieters, maar wordt er als het ware ook reclame gemaakt voor het vakmanschap zelf. Tegenwoordig zijn er namelijk nog steeds volop banen te vinden als loodgieter, maar men kiest vaker voor een opleiding aan de universiteit. Dat is zonde, want er zijn dus ook hele succesvolle carrières op te bouwen met behulp van een technische beroepsopleiding. Mensen moeten alleen zelf de keuze maken om zo’n opleiding te gaan volgen.

Loodgieter zijn is meer dan simpele ambacht

De grootste reden waarom men eerder kiest voor een universitaire studie dan voor een technische beroepsopleiding, heeft toch vaak te maken met het imago omtrent beide soorten opleidingen. Heb je VWO gedaan dan is het voor de meeste scholieren vanzelfsprekend om daarna naar de universiteit te gaan. Dat is zonde: Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vertelde eerder in een publicatie op de website van zijn instantie dat ‘loodgieter’ bovenaan de top 10 van openstaande vacatures bij het UWV staat.

Veel mensen denken dat het een simpele ambacht is en kiezen daarom sneller voor een wat moeilijker studie en dito baan. Terpstra ontkracht de simpelheid van een baan als loodgieter direct. Een installateur moet immers zorgen voor innovatieve oplossingen, energiezuinige toepassingen en comfortabele aanpassingen in een woning. Mensen denken vaak dat een loodgieter alleen in te huren is voor een verstopte leiding, maar dat is allang niet meer zo. De loodgieter kan daarom eerder worden gezien als een installateur of zelfs als een volledige klusjesman of -vrouw. Misschien dat jongens en meiden in dat geval ook eerder voor een dergelijke opleiding kiezen, wanneer de naam van het beroep wat vollediger is en het dus duidelijker is wat een loodgieter allemaal kan doen.

Lichte groei in installatiebedrijven en zzp’ers

Ondanks het feit dat er nog steeds volop banen te vinden zijn voor de kwalitatieve loodgieter, is het aantal installateurs en loodgieters in de laatste 10 jaar wel gestegen. Zo waren er in 2009 5445 loodgieters actief; in 2019 zijn dit er al 7500. Hierbij kiezen mensen er ook steeds vaker voor om als zzp’er aan de slag te gaan als loodgieter. Als ondernemer en eigen baas kies je je eigen opdrachten en werk uit. We kunnen dus wel stellen dat mensen tegenwoordig al meer de voordelen inzien van het vakmanschap van de loodgieter.

Hierbij moet wel gezegd worden dat er nu in vergelijking met 10 jaar geleden ook gewoon meer werk te doen is als loodgieter. Denk alleen al aan al die smart homes met slimme toepassingen, digitalisering van woningen en kantoren en mensen die tot latere leeftijd dan vroeger zelfstandig thuis kunnen wonen. In dergelijke ontwikkelingen speelt de loodgieter of de klusjesman uit Amsterdam een alsmaar groter wordende rol. De stijgende cijfers bieden de verwachting dat de vraag naar loodgieters de komende jaren nog meer zal stijgen. Daarom is het van groot belang dat er meer loodgieters in Nederland komen. Dat betekent natuurlijk niet dat je direct je carrière om moet gooien, maar het is wellicht wel eens stof tot nadenken op het moment dat je al langere tijd op zoek bent naar een baan. In Nederland vind je diverse opleidingen voor installateurs en loodgieters.