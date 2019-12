Groot tekort aan ICT’ers: invloed op ontwikkeling bedrijven

Het is anno 2019 helaas niets nieuws: het personeelstekort in diverse branches blijft groeien. Met name in de ICT-wereld is er al een hele tijd een groot tekort aan opgeleid personeel.

Omdat er specifieke opleidingen en diverse kennis nodig is om als kwalitatief goede ICT’er aan de slag te kunnen gaan, is dit tekort niet zomaar op te lossen. Sterker nog: kijken we naar de afgelopen jaren dan lijkt dit tekort alleen maar te zijn toegenomen. Daarom is het tijd om nu echt eens te kijken naar de mogelijkheden en oplossingen voor dit tekort aan personeel in de ICT. Gelukkig is een deel van de Nederlandse bedrijven al aan de slag gegaan met het aannemen en opleiden van personeel.

Minder winst door minder personeel

Uit onderzoek van de ING eerder dit jaar bleek dat tweederde van de duizend ondervraagde bedrijven 2019 zag als een challenge voor de groei en ontwikkeling van hun onderneming. Zij gaven aan het begin van 2019 aan dat ze bang waren dat ze in dit jaar een groot tekort zouden hebben aan personeel. Hierbij werd gevraagd wat de bedrijven zelf als grootste probleem zagen: de onjuiste match tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en vaardigheden binnen de ICT. Om bedrijven te laten groeien, is er dus meer kennis en vaardigheid nodig dan er momenteel beschikbaar is. Heb je geen mensen met die kennis en ervaring in huis dan kun je als bedrijf logischerwijs ook niet groeien. Uit hetzelfde onderzoek van de ING kwam naar voren dat één op de tien Nederlandse bedrijven dit jaar door een tekort in het personeelsbestand minder omzet zou gaan draaien. Daarom zijn bedrijven genoodzaakt om stappen te ondernemen, willen ze blijven bestaan als ICT-bedrijf.

Foto: Vincent Jannink / ANP

Automatiseren van taken bij bedrijfsgroei

De reden dat we (nog) geen verandering zien in de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen is omdat bedrijven in dit soort situaties nog niet kijken naar de mogelijkheden van automatisering en digitalisering. Debby de Gelder, directeur HR Services bij Raet, vertelde eerder hierover aan Metronieuws dat het zonde is dat bedrijven niet de mogelijkheden zien van dit soort problemen omtrent personeelstekort. Anno 2019/2020 is het nodig dat bedrijven eens kijken naar wat zij kunnen met het digitaliseren of automatiseren van bepaalde taken. Sterker nog: volgens De Gelder móeten bedrijven nu wel dit soort stappen ondernemen, willen ze blijven groeien en dus winst maken. Dit soort ontwikkelingen geven bedrijven juist weer nieuwe kansen, mits je precies weet hoe je dergelijke kansen aan moet pakken om te floreren.

Kies voor nearshoring binnen bedrijf

Naast automatisering en digitalisering zijn er andere stappen die je als ondernemer kunt zetten ten behoeve van je bedrijf. Schakel bijvoorbeeld zogeheten nearshore developers in het buitenland in die je kunnen helpen bij het boosten van je bedrijf in Nederland. Nearshoring is een steeds bekender wordend begrip binnen de ICT-wereld en dat is niet heel vreemd. In goedkopere landen buiten Nederland zijn namelijk vaak goed opgeleide ICT’ers te vinden die op zoek zijn naar een baan. In landen als Polen en Oekraïne vind je bijvoorbeeld veel van dit soort developers die in hun eigen land niet aan de slag kunnen met hun kennis en ervaring. Bij jouw bedrijf kunnen ze hun ICT-kennis vaak juist wel toepassen en dat ook nog eens voor een lagere prijs dan de gemiddelde ICT’er in Nederland. Nearshore developers werken altijd op afstand om samen met jou je bedrijf (weer) te laten opbloeien. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook voor langer. Juist in deze tijd van ICT-tekorten is nearshoring een interessante oplossing voor je onderneming.

Foto: Colourbox

Omscholing van eigen personeel

Natuurlijk hoef je niet de grens over om je bedrijf te laten groeien. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om je bestaande personeel om te laten scholen met nieuwe kennis en vaardigheden, het liefst op zo’n kort mogelijke termijn. Hiervoor zijn al een tijdje enkele initiatieven opgezet waar je aan mee kunt doen en waar je je inspiratie uit kunt halen. Laat mensen zonder achtergrond in het programmeren bijvoorbeeld opleiden tot programmeurs en neem mensen zonder een specifieke ICT-achtergrond mee in de details van de branche. Ook zien we ontwikkelingen binnen de financiële branche waarbij financiële experts steeds vaker worden omgeschoold tot specialisten binnen de ICT. Op langere termijn wordt er zelfs gesproken over het toevoegen van basis-ICT binnen bestaande opleidingen en cursussen, zodat een groter deel van de Nederlandse bevolking in ieder geval al iets van deze branche af weet. Wat daar uiteindelijk daadwerkelijk van terecht komt, is voor nu een vraag maar interessant is het zeker wel.