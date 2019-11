Waarom duurzame relatiegeschenken belangrijk zijn

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de agenda van de Nederlandse overheid. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om duurzaam te ondernemen met oog op een betere wereld. Wat houdt dat in voor de feestdagen?

Met de feestdagen voor de deur is er nóg een punt waar ondernemers rekening mee moeten houden wanneer ze groen willen werken: duurzame relatiegeschenken. Dergelijke geschenken passen goed bij verantwoord werken. Waarom relatiegeschenken met een groen karakter anno 2019 zo belangrijk zijn? Een tipje van de sluier: je kunt ze in ieder geval gebruiken als strategisch product voor marketing binnen je bedrijf. Iedere ondernemer wil immers klanten binnenhalen én houden, toch?

Samen voor een beter milieu

Bedrijven zijn tegenwoordig verplicht om iets aan duurzaamheid te doen binnen de onderneming. Volgens de Wet Milieubeheer moet ieder bedrijf dat meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas verbruikt, aan kunnen tonen dat er iets wordt gedaan aan energiebesparing (een van de meest eenvoudige stappen die je kunt nemen binnen duurzaamheid). Doe je dit niet en verbruik je wel meer, dan is de kans op een boete groot. Gelukkig is een groot deel van de bedrijven in Nederland zelf al geïnteresseerd om duurzaam te ondernemen. Daarbij passen duurzame relatiegeschenken natuurlijk als geen ander om zo nóg een stapje bij te dragen aan een beter milieu. We zien het bijvoorbeeld ook al bij de kerstpakket-trends voor 2019: volgens Wilco Jansen, hoofd communicatie van de Sligro, zijn de thema’s ‘bewust leven’ en ‘duurzaamheid’ hét onderwerp van relatiegeschenken deze feestdagen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar fairtrade producten, de bewaartrend en onnodige verpakkingen die geweerd worden. Kortom: producten die beter zijn voor het milieu.

Verantwoord ondernemen zorgt voor klandizie

Het milieu is vaak niet de enige reden waarom bedrijven kiezen voor duurzame stappen, zoals groene relatiegeschenken. Het geven van dergelijke geschenken is namelijk ook goed voor het bedrijf. Uit onderzoek van promovenda Arianne van der Wal en Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit, blijkt namelijk dat duurzame relatiegeschenken zorgen voor een hoge waardering vanuit de klant en voor een opvallende boost binnen het bedrijf. Hierbij is vooral het verhaal achter een cadeau belangrijk. Waar komt het vandaan, hoe is het gemaakt en wat kun je ermee? Uiteraard moeten dergelijke cadeaus ook passen bij het bedrijf zelf. Duurzame akoestische schilderijen als relatiegeschenk geven past bijvoorbeeld heel goed bij een bedrijf binnen de cultuurbranche. Zo’n akoestisch schilderij is naast duurzaam ook nog eens hartstikke functioneel. Het schilderij kan als geluidsdemper op kantoor worden gebruikt, terwijl het geheel er ook nog eens mooi uitziet. Klanten kiezen tegenwoordig sneller voor een bedrijf dat iets aan duurzaamheid doet dan voor een bedrijf dat daar (nog) niet zo mee bezig is. Groene relatiegeschenken, zoals dat akoestisch schilderij, zijn hierbij dé manier om te laten zien waar je als onderneming voor staat.

Blijk van waardering naar medewerkers

Een kerstpakket voor medewerkers of een relatiegeschenk aan klanten is natuurlijk sowieso een blijk van waardering. Henry Robben, hoogleraar Marketing aan de Van Nyenrode Universiteit, vertelde eerder aan Metronieuws hoe belangrijk waardering binnen een bedrijf is. Dat dat dan extra benadrukt kan worden met duurzame cadeaus is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Niet ieder bedrijf kiest ervoor om kerstpakketten te geven of om relatiegeschenken te versturen aan hun klanten. Daarmee snijd je jezelf in de vingers: het geven van een relatiegeschenk of een duurzaam kerstpakket zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Volgens Robben maakt het hierbij helemaal niet uit hoe duur een pakket is: het kan bijvoorbeeld ook een mooie kaart zijn met een fairtrade reep chocolade. Dat er überhaupt iets wordt gedaan aan het geven van een geschenk als blijk van waardering, is goed voor de relatie tussen werknemer en werkgever of tussen klant en werkgever. Hiermee heb je een grotere kans dat een klant bij een volgende opdracht weer bij jouw bedrijf terecht komt.

Hoe akoestisch wil je een schilderij hebben?

Voorbeelden van duurzame relatiegeschenken

Ook kiezen voor een duurzaam relatiegeschenk? Er zijn diverse geschenken met een groen karakter waar je voor kunt gaan. Zorg er dus in ieder geval voor dat het geschenk of het kerstpakket past bij je bedrijf en de doelgroep, zoals – daar is hij weer - het akoestische schilderij. Ook kun je kijken naar wat de trend is op het moment. Denk bijvoorbeeld aan hervulbare flesjes, herbruikbare draadmanden met lekkernijen en ‘slaafvrije’ chocolade. Ook katoenen of linnen tassen met een pakkende uitspraak of ieder anders dat bij je bedrijf past, is een geschikt cadeau voor relaties. Ook leuk: kies voor bloembollen of zaadzakjes als groen extraatje bij een geschenk. Tot slot kun je ervoor kiezen om voor een relatiegeschenk te gaan dat men kan gebruiken binnen een eigen bedrijf, zoals duurzame pennen, verantwoord printpapier en andere duurzame kantoorartikelen. Dat is beter voor het milieu én beter voor je bedrijf.