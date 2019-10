Wat drijft de consultant van AFAS Software?

Wat drijft je? Die veelomvattende vraag stelt AFAS bij het werven van consultants en salesmanagers. Ze mogen bést een beetje gek zijn.

AFAS Software biedt op dit moment tweejarige traineeships sales en consultancy aan (zie onder), waarbij je direct op de loonlijst staat. Het bedrijf stelt daarbij vragen als: wie is die salestijger nou en wie is de gemiddelde consultant? „Waar ligt hij of zij ’s nachts van wakker? Waar wordt hij enthousiast van?”, legt Jortijn Bijl van AFAS uit Leusden uit. „Hoe oud is die persoon, welke kanalen worden gelezen? Enzovoort. Het bleken de millennials te zijn en de gedragstypes die bij die generatie horen hebben we in kaart gebracht. Wat AFAS hen kan allemaal kan bieden hebben we toegevoegd en daaruit is de campagne Wat drijft je? voortgevloeid. Daarbij zoeken we bij mensen naar de dieperliggende reden ‘waarom hij of zij precies doet wat hij of zij doet?’ Waarom beland jij in de software terwijl je misschien iets heel anders hebt gestudeerd?”

Een soort bedrijfsdokter

Deze aflevering: de consultant van AFAS, de naam die je naast Software vast ook kent van het AZ-stadion en het Circustheater in Scheveningen. Wie is deze persoon dan? Jortijn Bijl: „Iemand die het eerste jaar getraind wordt in het supportcentre en onze producten, klanten en hun branches leert kennen. In jaar twee ga je met collega-consultants mee naar buiten en leer je de praktijk kennen. Zo word je een soort bedrijfsdokter, want je maakt bedrijven beter door ze strakker te automatiseren. Vrouwen zijn hartstikke welkom, maar de consultant is op dit moment een man van 21. Hij komt misschien maar een dag per maand bij AFAS en is verder altijd bij de klant. Hij is een schoolverlater en heeft meestal hbo gedaan. Hij staat op een bedrijfsfeestje wat eerder op de dansvloer dan de salesmanager. De consultant is geïnteresseerd in bedrijfsvoering, finance en HR en ziet waar het anders kan en moet. Hij heeft geen vak, maar een manier van leven. Automatisering op het werk vindt hij prima, maar ook thuis heeft hij de boel vol-le-dig geautomatiseerd. Als hij roept ‘zet de lamp boven de eettafel aan’, dan floept die aan. Ja, een beetje nerd is hij wel. Tot slot gedraagt hij zich intern als een collega van de mensen bij de klant.”

Niet te serieus, serieus als het moet

Babette van Olphen (29) uit Amsterdam is die consultant bij AFAS al. Zij volgde ook een traineeship (na studies hogere hotelschool en communicatiewetenschappen) en begon in januari 2017. „Het bevalt me elke maand weer beter”, zegt ze zonder spoortje van twijfel. „Ik vond de functie eerst een beetje vaag, maar nu supertof. En de werksfeer die ik verwachtte klopte he-le-maal. We zijn bij AFAS een beetje gek, dat mag. Zéker niet te serieus, maar serieus als het moet. De traineeship is één stijle leercurve, waarbij je heel micro begint. Het is hard werken, maar een heerlijke leeromgeving. En je hebt gelijk een vaste baan.”

Babette is altijd onderweg in het land. Ze geeft cursussen aan klanten en begeleidt een breed scala aan processen. „Sommige klanten kunnen amper een computer aanzetten, bij anderen beland je in prachtige diepe discussies.” Om het hierboven omschreven profiel kan ze wel lachen. „Ben ik een man van 21? Nou, 21 ben ik wel eens in het weekend, haha. Laten we hopen dat onder de toekomstige consultants ook veel vrouwen zijn.” Veel van het profiel klopt ook wel. „De nerds ken ik onder de collega’s, maar ik sla daar niet in door. Dat ik geen vak heb, maar een manier van leven gaat misschien wat ver. Maar vroegen werkten mensen omdat het moest, mijn generatie ziet werk als een verlengstuk van zichzelf.”

Energie krijgen

Ze hoopt op spontane, enthousiaste en leergierige consultants als haar toekomstige collega’s. „En op open persoonlijkheden. Je moet wel je mannetje kunnen staan bij de klant.” Tot slot, wat drijft Babette zelf? „Poeh… Ik moet energie krijgen en dat gebeurt als ik niet stil sta in mijn ontwikkeling. Bij AFAS leer ik gelukkig elke dag. Sociaal zijn drijft me, door mijn hotelachtergrond. En dat ik kan brainstormen met klanten en tot oplossingen kom die ik – ondanks de standaard softwarepakketten - niet voor ogen had.”

Belangstelling?

Wil je meer weten over de tweejarige (betaalde) traineeships van AFAS? Klik dan hier: werkenbijafas.nl/watdrijftje. Op de site zijn onder meer video’s van salesmedewerkers en consultants van AFAS te zien, ook die van Babette. Gezocht worden schoolverlaters met een overgezonde dosis enthousiasme, want AFAS ziet liever ‘doekracht’ dan ‘denkkracht’.