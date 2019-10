Wat drijft de AFAS-salesmanager? ‘Ik dacht: Gladde jongens!’

Wat drijft je? Die veelomvattende vraag stelt AFAS bij het werven van consultants en salesmanagers. Wie is die salestijger precies?

AFAS Software biedt op dit moment tweejarige traineeships sales en consultancy aan (zie kader), waarbij je direct op de loonlijst staat. Het bedrijf met 450 medewerkers en 11.500 klanten stelt daarbij vragen als: wie is die salestijger nou en wie is de gemiddelde consultant? „Het bleken de millennials te zijn. De gedragstypes die bij die generatie horen, hebben we in kaart gebracht”, legt Jortijn Bijl van AFAS uit Leusden uit. „Wat AFAS hen allemaal kan bieden, hebben we toegevoegd en daaruit is de campagne Wat drijft je? voortgevloeid. Daarbij zoeken we bij mensen naar de dieperliggende reden ‘waarom hij of zij precies doet wat hij of zij doet?’ Waarom beland jij in de software, terwijl je misschien iets heel anders hebt gestudeerd?”

Wie is die salesmanager dan?

In deze aflevering: de ‘salestijger’ van AFAS. Wie is deze persoon? Jortijn Bijl: „Iemand anders dan bij elk ander bedrijf in Nederland. Sales wordt je hier aangeleerd, van – in het eerste jaar – productkennis tot telefoontrainingen bij de binnendienst. In jaar twee ga je mee met salescollega’s naar buiten om ervaring op te doen. Dat betekent dus dat je niet per se een relevante vooropleiding moet hebben gedaan, maar vooral moet beschikken over een overgezonde dosis energie en enthousiasme. Een kwart van de AFAS-medewerkers is vrouw. Dat is mooi, maar mag best meer zijn. Een salesmanager bij AFAS weet dat geld niet het allerbelangrijkste is, dat moet gewoon goed zijn. Zij (of hij) zoekt meer en is geïnteresseerd in algemene kennis en is absoluut gemotiveerd om bedrijven in Nederland beter te maken. Verder? Gewoon lekker nuchter, normaal. Geen glad type in een iets te dikke Audi. Plezier maken is het belangrijkst en dat straalt van hem of haar af.”

‘Meer dan alleen software’

Gerry Laagland (30) uit Amsterdam is zo’n salesmanager. Hij kwam anderhalf jaar geleden binnen en volgde de AFAS Sales Academy: „Die voelde heel goed, als een gespreid bedje. Je wordt, onder meer aan de hand van een buddy, klaargestoomd. Je belandt met een uitstekende basis bij de klant aan tafel.” Qua studie leek deze functie niet het meest logische vervolg. Laagland studeerde Sportmanagement. „Bij mijn eerdere werkgevers was de match er niet helemaal. Maar toen kwam ik een AFAS-campagne tegen. Van anderen had ik al over AFAS gehoord, ben me gaan verdiepen en dacht: op gesprek gaan kan altijd.”

Hij is blij dat hij die keuze maakte. ,,Iedere dag groeit mijn plezier en enthousiasme over AFAS en het werk wat ik doe. Ik reis door heel Nederland om met verschillende organisaties in gesprek te gaan. Tijdens zo’n gesprek bespreken we waar de organisatie naar toe wil en hoe onze software ze daarbij gaat helpen. Ik vind het fantastisch om te zien hoe software bijdraagt om het werk van mensen daadwerkelijk makkelijker en leuker te maken. AFAS is meer dan alleen maar software. Ik heb de unieke positie anderen te inspireren over hoe ze beter kunnen ondernemen en dat is ontzettend gaaf!”

'Glad is niks voor mij'

In het profiel dat hierboven wordt geschetst, kan Laagland zich goed vinden. ,,Het klopt dat er onlangs een aantal nieuwe collega’s is gestart, van wie het merendeel vrouwen. Hierdoor ontstaat een dynamische balans, want voorheen waren het vooral mannen die sales binnen AFAS bedreven. Software kan voor iedereen interessant zijn!” Geen gladde types, al dacht hij daar vroeger bij het woord sales wel aan. „Klopt, ik zag van die gladde jongens voor me en dat is niks voor mij. Dat beeld is bij AFAS bepaald niet het geval.” Lachend: „Anders was ik allang vertrokken.”

Naar de slogan van de campagne, wat drijft Gerry Laagland eigenlijk zelf? „Ik ben mijn eigen ondernemer binnen AFAS en verantwoordelijk voor mijn eigen succes. Die zelfstandigheid maakt mijn werk ontzettend uitdagend. Bovendien is geen dag hetzelfde. Het drijft mij om iedere dag weer andere organisaties beter te maken met onze software.”

Belangstelling?

Wil je meer weten over de tweejarige (betaalde) traineeships van AFAS? Ga dan naar werkenbijafas.nl/watdrijftje. Op de site zijn onder meer video’s van salesmedewerkers en consultants van AFAS te zien, ook die van Gerry. Gezocht worden schoolverlaters met een overgezonde dosis enthousiasme, want AFAS ziet liever ‘doekracht’ dan ‘denkkracht’. „Medewerkers staan bij AFAS op één, klanten niet op twee maar op anderhalf”, zo is de gedachte. Uit de jaarlijkse omzet wordt 5 miljoen uitgegeven tot aan goede doelen over de hele wereld.