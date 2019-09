Gezocht: professioneel knoflookbroodtester

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: ongemakkelijke begroetingen op het werk.

„Ik ben al een paar keer expres te laat gekomen voor de gemeenteraad, omdat ik geen zin heb om 73 gemeenteraadsleden te kussen.” Dit vertelde de Franse burgemeester Aude Picard Wolff van Morette aan de krant Le Dauphiné Libéré. Nee, die vergadering vond niet toevallig altijd plaats op 1 januari. Terwijl we in Nederland op het werk meestal ‘goedemorgen’ roepen, kussen collega’s in bepaalde delen van Frankrijk en Wallonië elkaar dagelijks.

In veel culturen is elke dag zoenen en handen schudden met collega’s heel normaal, vertelt auteur Frank van Marwijk van het boek Lichaamstaal. „In delen van Zwitserland, Frankrijk of Italië is het collegiaal om elkaar ’s ochtends te zoenen”, vertelt hij. „Dat vinden wij gek, want in Nederland benadrukt het juist afstand. Bij ons geef je iemand een hand als je hem nog niet kent en een zoen als je elkaar wel kent maar lang niet gezien hebt of feliciteert. Je partner geef je waarschijnlijk wel een kus als hij of zij thuiskomt, maar met collega’s doe je dat niet.”