Welk mkb-bedrijf wint de KVK Innovatie Top 100?

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) strijden voor de veertiende keer om een felbegeerde bovenste plek in de KVK Innovatie Top 100. Met die mooie lijst wil initiatiefnemer Kamer van Koophandel laten zien waar we in ons land goed in zijn: innoveren!

Op woensdag 25 september worden in de Amsterdome in Amsterdam twee winnaars bekendgemaakt. Deze jurywinnaar en publiekswinnaar zullen de opvolgers zijn van de ondernemingen Groasis (met de Growboxx, een intelligente emmer voor arme boeren) en weMaron (met de slimme chatbot Bob de Bot).

‘Mkb verdient podium’

Bijna alle Top 100-deelnemers van de afgelopen jaren zagen hun winst toenemen, namen extra personeel aan en werden internationaal actiever. Hierdoor is een plek in de KVK Innovatie Top 100 een goede graadmeter voor succes gebleken. „Innoveren door het mkb verdient een podium”, vindt Klaas Damstra van de KVK dan ook. Damstra is projectmanager van de verkiezing. „Vooral de grote beursgenoteerde bedrijven zie je in de media verschijnen. Maar er gebeurt veel binnen het mkb.”

Foto: ANP

Expertpanels

413 ondernemers schreven zich voor de Top 100 van 2019 in. Honderd kanshebbers voor de plaatsen 1 tot en met 100 zijn deze zomer bekendgemaakt (opvallend: bijna een kwart uit Noord-Holland). „De honderd zijn bepaald door expertpanels die werken volgens een vast format”, vertelt Damstra. „Zij beoordelen vier zaken. Originaliteit (is iets écht vernieuwend?), impact (hierbij is duurzaamheid een belangrijk element), verkrijgbaarheid en omzet / groei. Bij het laatste punt wordt de vraag beantwoord of er een markt voor de innovatie is. Door deze vier zaken op een rij te zetten is het mogelijk appels met peren te vergelijken.”

Met de honderd gaat een achtkoppige jury (zeven ondernemers en Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter KVK) in al z’n wijsheid aan de slag. „Dat is een mooie klus”, besluit Klaas Damstra, „want ik ben elke keer verrast over de gave innovaties die zich inschrijven.” Vanaf maandag kan iedereen een stem op 1 van de 100 ondernemingen uitbrengen via Kvkinnovatietop100.nl.