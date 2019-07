Zoek je vakantiewerk? Word sprookjesprins(es)!

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: sprookjesachtig vakantiewerk.

Wie op zoek is naar een echt bijzondere vakantiebaan, kan misschien wel terecht bij Chayenne de Theije (22) en Kayleigh Tofield (26). Met hun bedrijf Er was eens een feestje organiseren de Zeeuwse ondernemers kinderfeestjes, meet-and-greets en fotoshoots met sprookjesfiguren. Bij hen word je dus prinses.

De Theije en Tofield hebben beiden een theateropleiding gevolgd en gingen wel eens verkleed naar fantasy-conventies. Hun bedrijf begon in 2015 als bijbaan, toen kennissen vroegen of ze ook verkleed naar kinderfeestjes konden komen. Er kwamen steeds meer boekingen bij en binnen een paar jaar groeide het uit tot een serieuze business. „Het is een sport om de mooiste kostuums te regelen en de perfecte karakters neer te zetten”, vertelt De Theije. „Er zijn snel meer sprookjesfiguren bij gekomen, zoals Doornroosje en Sneeuwwitje.”

Elke keer anders

Vooral in drukke periodes en op grotere feesten hebben ze extra krachten nodig. „We zijn altijd op zoek naar meiden, en vooral jongens eigenlijk, die het leuk vinden om prins of prinses te zijn”, vertelt De Theije.

Als je houdt van afwisseling, is het echt iets voor jou. Een feestje ziet er elke keer anders uit, vertelt De Theije. „Het is een grote improvisatieshow. Je speelt in op de kinderen. Meestal begint het met theater, dan gaan we kleuren, make-uppen en foto’s maken. Op het ene feestje heb je tijd over voor een prinsessenles. Als de groep groter is moet je het programma een beetje inkorten om alle kinderen oogschaduw te kunnen geven.”

Hoe het feest verloopt, hangt af van je publiek. Gisteren waren de prinsessen bij kinderen die graag luisterden naar verhaaltjes, vertelt ze. „Toen keek ik op mijn zakhorloge en zag ik dat ik al een half uur aan het voorlezen was, omdat ze zoveel vragen stelden tussendoor. Dan heb je wat minder tijd voor andere activiteiten, maar dat is niet erg. Als de kinderen maar plezier hebben.”

De optredens zijn bedoeld voor kinderen tussen de vier en zeven jaar. Je moet dus wel van kinderen houden als prins of prinses, vertelt De Theije. „Je hoeft geen theateropleiding te volgen, als je maar interesse hebt in muziek of theater en het leuk vind om kinderen een bijzondere ervaring te geven”, geeft De Theije aan. „Sollicitanten die alleen maar geïnteresseerd zijn in het mooie kostuum komen op onze ’nee’-stapel. Iedereen kan een pak aantrekken, niet iedereen kan entertainen.”

Prinses spelen klinkt als een sprookjesachtige bijbaan, maar het is ook zwaar. De Theije vertelt dat ze eens ’s ochtends een begrafenis had en ’s middags een kinderfeest. „Dan ben je eigenlijk heel verdrietig, maar moet je toch lachen, zingen en dansen”, vertelt ze. „Kinderen gaan altijd voor, ook als je zelf een rotdag hebt. En het is zwaarder dan je denkt, zeker in de zomer is het erg warm in bepaalde kostuums.”

Vind het vooral heel leuk

Je wordt niet rijk van sprookjesprinses spelen. Per boeking krijg je een vergoeding van ongeveer 10 euro per uur, afhankelijk van je ervaring en de klus. „Als het een zware show was of als je heel last minute moest komen, krijg je meer”, vertelt De Theije. „Verder hebben we niet altijd werk voor je. Soms hebben we ineens zes boekingen op een dag, soms een week bijna niets.”

Je moet het vooral leuk vinden om kinderen een bijzondere ervaring te geven, zegt ze. Voor haar is het echt een passie. „Prinsessen zijn niet alleen voor kinderen”, vertelt ze. Soms gaat ze ook als prinses naar zorgcentra voor dementerende ouderen. „Ik breng de sprookjes bij ze terug. En als ik dan zie dat ze opgaan in de magie, word ik daar zó gelukkig van.”

Veel vraag naar vakantiekrachten

Het is een goed jaar voor vakantiewerk. Er is meer vraag naar vakantiekrachten dan in 2016 en de lonen liggen hoger. Niet zo gek dus dat 71 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 27 jaar gaat werken deze zomer. Gemiddeld verdien je als vakantiekracht 9,26 euro per uur. Dat is 75 cent meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van YoungCapital, een uitzendbureau dat zich richt op jongeren.

Vooral postbedrijven, supermarkten, schoonmaakorganisaties en zorginstellingen zoeken vakantiekrachten, blijkt uit een onderzoek van nieuwssite RTL Z. Dit zijn niet per se de meest populaire plekken om te werken. Volgens YoungCapital solliciteren jongeren het vaakst op vacatures in de horeca, winkels en logistiek. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan koeriersdiensten. Het uitzendbureau zocht ook uit wat jongeren willen van hun vakantiebaantje. Vooral werktijden vinden ze belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat overdag werken (70 procent) populairder is dan ’s avonds. Daarbij zijn flexibele uren aantrekkelijk.

Ook werken jongeren liever doordeweeks (77 procent) dan in het weekend en zijn ze liever fysiek bezig (74 procent) dan dat ze de hele dag achter een computer zitten.

Verder werkt 68 procent liever met klanten dan zonder. En 63 procent doet liever afwisselend werk, dan iedere keer hetzelfde. Als jongeren ook nog eens fooi ontvangen en nieuwe dingen leren, is een baan extra aantrekkelijk.