‘Werkvakantie helpt je groeien’

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: workation.

Werken op vakantie, wie wil dat nou? „Steeds meer mensen, vooral drukke ondernemers”, vertelt de Bredase Claimy Anthonissen (26). Met haar bedrijf The Souk Department organiseert zij sinds februari 2018 workations. En die zijn populair.

De term workation of werkvakantie heeft eigenlijk twee betekenissen. De eerste is een reis waarbij je gewoon doorwerkt. Je gaat naar een ander land en doet overdag (af en toe) je normale werk.

Ten tweede zijn er speciale reizen waarbij alles draait om jouw ontwikkeling of die van je bedrijf. „Je werkt aan je bedrijf of carrière, in plaats van in je bedrijf”, legt Anthonissen uit. „Je bent dus niet continu klusjes aan het doen. Je neemt juist afstand van je dagelijks werk om na te denken over je doelen. Je volgt workshops om je vaardigheden te verbeteren en je krijgt feedback van je reisgenoten.”

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg schreef in 2017 al over de workation-trend. Vooral ondernemers en mensen met een drukke carrière vinden het moeilijk om een tijdje echt pauze te nemen. Een workation is voor hen een uitkomst: even er tussenuit, zonder de zaak in de steek te laten.

Ook in Japan zijn dit soort werk-vakantiecombinaties een hit, meldt de Japan Times. In Japan hebben veel werknemers namelijk een hoog arbeidsethos - en vakantie combineren met werk klinkt ideaal voor deze workaholics. „Werk en privé lopen steeds meer door elkaar, ook in Nederland”, vertelt Anthonissen. „Workations sluiten daarbij aan.”

Er is inmiddels voor elk wat wils. The Souk Departement organiseert reizen naar Marrakesh en Kaapstad. Die kosten 1.600 euro per week, exclusief vlucht. Je kunt ook dichter bij huis blijven. Denk aan een week naar Noord-Brabant of Drenthe (organisatie: Anne Neijnens, vanaf 500 euro). En verder weg kan ook: wat dacht je van acht weken naar Bali voor 4.000 euro (organisatie: Find your pack)?

Brainstormen met anderen

Anthonissen organiseerde een jaar geleden haar eerste workation. „Ik ben ook weddingplanner en net als de meeste mensen in de trouwbranche, werk ik als zelfstandige. Omdat ik meestal alleen werk, leek het me leuk om een week lang te brainstormen met andere ondernemers. Daarom besloot ik een groepsreis te organiseren naar Marrakesh.”

Ze huurde een accommodatie en zette een oproep op Facebook. Ze kreeg tientallen reacties en binnen zes uur was de reis volgeboekt.

„Uiteindelijk niet met mensen uit de trouwbranche, maar juist allemaal onbekende mensen die via via het bericht gezien hadden”, vertelt ze. „De reis was leuk, leerzaam en ik kreeg er energie van. Ik kreeg volop aanvragen voor een tweede reis. Sindsdien organiseer ik zo’n acht workations per jaar.”

Seksuologe Sytske Kooijker (26) ging afgelopen mei mee naar Marrakesh. Ze was toen net begonnen met haar bedrijf Draw the line, waarmee ze zorgt voor seksuele bewustwording op scholen. „Ik zat vast, ik kwam niet vooruit met mijn bedrijf”, vertelt ze. „Mijn vrienden doen heel ander werk, met hen kon ik niet sparren. Zo’n workation leek me ideaal om gelijkgestemden te ontmoeten. Als je een paar dagen met elkaar optrekt, dan kun je elkaar echt leren kennen en veel meer bespreken.”

Ze vond het geen probleem om werk en reizen te combineren. „Als ik met mijn vriend op vakantie ga, zijn we vaak ook wel een paar uur per dag aan het werk”, vertelt Kooijker. „We zijn allebei ondernemer en voor ons stopt werk nooit helemaal. Dus dan plannen we ook momenten om even onze mail te checken of zaken te regelen.”

Een georganiseerde workation is wel anders, merkte ze. „Je kunt écht afstand nemen en nadenken over wat je wilt. Na de vakantie zat ik weer vol met nieuwe ideeën.”

Loskomen van je werk

„Een andere omgeving en nieuwe mensen kunnen je helpen op een andere manier naar je carrière te kijken”, beaamt psycholoog Ute Stephan in magazine Wired. Ze ziet zeker de voordelen van workations, maar waarschuwt dat zo’n werkreis geen vervanging mag zijn van een normale vakantie. „Het blijft werk. Af en toe écht pauze nemen, is cruciaal om echt te ontspannen en burn-outs te voorkomen. En om te ontspannen, moet je loskomen van je werk.”

Jaleesa Vos

Inspiratie vinden

Voor Jaleesa Vos (30) was haar workation echt een extraatje naast haar normale vakantie. De eigenaresse van Kinderopvang Vrolijk in Almere ging in februari op werkvakantie. „Het was een druk jaar geweest, ik was moe. En ik wilde mezelf belonen”, zegt ze. „Ik was toe aan rust en nieuwe inspiratie. Ik zag foto’s van een werkvakantie op Instagram en dat leek me ideaal.”

Tot rust komen is niet gelukt, vertelt ze. „Je komt vermoeider terug dan je gaat. Maar inspiratie vinden, zeker wel. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet en echt de tijd genomen om stil te staan bij wat ik doe.”

Ze raadt het iedereen aan. „Tijdens je dagelijks werk heb je nauwelijks tijd om na te denken over wat je doet en waar je heen wilt. Zo’n werkvakantie helpt je groeien.”

Bereid je goed voor

Wil je een workation boeken? Lees de kleine lettertjes. Wat ga je precies doen op reis, met wie ga je en krijg je je geld terug als de reis plotseling niet doorgaat? Workation-organisator Claimy Anthonissen: „Workations zijn een trend en daar spelen ook mensen op in die weinig ervaring hebben met reizen organiseren. Zorg dus dat je weet bij wie je boekt, wat de voorwaarden zijn en hoe het zit met bijvoorbeeld verzekeringen.”