Twittertopman: Elon Musk is een gevaarlijk rolmodel

Niet teveel werken, regelmatig pauzes nemen en heel veel lachen. Twittertopman Bruce Daisley geeft les over de werkvloer.

In een tijd waar we veel van ons op zoek zijn naar geluk, is het belangrijk om ook je baan eens onder de loep te nemen. Geluk op de werkvloer zit ‘m misschien wel in hele andere dingen dan je in eerste instantie denkt. Bruce Daisley is vicepresident van Twitter, een bestellende auteur en mag zich inmiddels wel expert op het gebied van werkgeluk noemen.

Vaker pauze nemen

Daisley begon in september 2018 met zijn podcast Eat, Sleep, Work, Repeat. De podcast werd al snel de nummer 1 op het gebied van werk en na een uitnodiging van een uitgever besloot hij zijn kennis om te zetten in een boek. „Een boek schrijven is nooit de intentie geweest. Ik ben vooral begonnen om te kijken hoe ik mijn eigen werk beter kon maken.”

Maar waar zit dan dat werkgeluk in waar Daisley het over heeft? „Dat verschilt heel erg. Het gevoel hebben inspraak te hebben binnen het bedrijf waar je werkt, lijkt een belangrijke factor. Als werknemers niet het gevoel hebben dat ze worden uitgedaagd of mee kunnen denken, zorgt dat vaak dat ze zich machteloos voelen. Uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat ze zich niet meer verbonden voelen met het bedrijf.” Rust noemt hij als tweede. „Dat lijkt niet gerelateerd aan werk maar dat is de belangrijkste manier om gelukkiger te zijn. Goed werk doe je niet alleen door goed te werken, maar ook genoeg rust te nemen. Werk niet teveel over om maar alles af te krijgen. Laad jezelf op.”

Gevaarlijk rolmodel

Dat je van veel werken per definitie een succes op de werkvloer wordt, wil Daisley graag ontkrachten. „Er zijn gevaarlijke rolmodellen als het hierom gaat. Neem Elon Musk. Hij werkt 120 uur per week. Het is wetenschappelijk bewezen dat dat niet goed voor je is en ook niet voor de kwaliteit van je werk. We moeten daar vanaf, dat je zoveel moet werken. Ik probeer mezelf te limiteren tot veertig uur per week.” Mocht Daisley toch een keer in de avond moeten werken, dan zorgt hij dat hij tijdens de lunch een rondje kan hardlopen of een ander moment rust inbouwt. „Werk en privé in balans hebben is zo belangrijk.”

Wie een succes wil zijn binnen het bedrijf, moet ook genoeg slapen én rust nemen. „De discussie over slaap wordt nu gevoerd op basis van wetenschappelijk onderzoek. Als je niet goed slaapt, ben je minder effectief en het is niet goed voor je gezondheid. We beginnen ook te snappen hoe belangrijk pauzes zijn. Resultaten van schoolkinderen gaan omhoog als je elk uur een pauze inlast, volwassenen lossen makkelijker problemen op bij regelmatig een pauze. We gaan naar een tijd toe waar we de feiten beter begrijpen en toepassen.”

Bruce Daisley

Slechte relatie met telefoon

Natuurlijk moeten we het ook nog even hebben over de burn outs waar mensen massaal in lijken te verzanden. Daisley erkent dat werk lastiger is geworden omdat de stress steeds meer wordt. „Een paar jaar geleden namen we allemaal een mail-app op onze telefoon. De werkdag is daarmee bijna twee uur langer geworden voor veel mensen. Het voelde alsof mobiele telefoons ons hielpen, voorheen moest je naar kantoor om je werk te doen. Maar de impact van telefoons is dat we nooit momenten hebben waar we niet gestimuleerd worden of bezig zijn of er nog belangrijke dingen gebeuren. Dat is en uitdaging. En ik werk bij Twitter, we weten hoe het werkt!”

De relatie met onze telefoon noemt Daisley ‘disfunctioneel’. „Je moet gaan bedenken hoe je die relatie gezonder maakt. Het zit in simpele dingen, zoals je notificaties uitzetten. Zo heb je minder het gevoel dat je constant je telefoon moet checken. Onze telefoons fascineren ons, ik hou van mijn telefoon. We moeten alleen balans zoeken. Doe een stapje terug en mail niet constant. Eén van de dingen die niét voor geluk op de werkvloer zorgt, is in het weekend je mail checken. Leg je telefoon wat vaker weg als je vrij bent.”

Altijd blijven lachen

Dé tip voor een lang en gelukkig leven op de werkvloer, bewaart Daisley voor het laatst. „Lachen! Lachen maakt ons creatief, we vinden het leuker om met ons team te werken, we worden productiever, meer gedreven. Ik ben groot fan van lachen, als ik lach is het een goede werkdag. Dat zit niet zozeer in grapjes tijdens de lunchpauze. We lachen als we bij mensen zijn die we leuk vinden. Lachen is een signaal, zoals een vogel zingt of een hond blaft. Lachen is hoe mensen aan elkaar laten weten dat het veilig is. Als je een omgeving bouwt waarin mensen dat voelen, lachen mensen meer.”

Bruce Daisley is vrijdag 14 juni te gast bij The School of Life in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam om te spreken over geluk op de werkvloer.