‘Iedereen kan een mentor gebruiken’

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: eigenlijk kan iedereen wel een mentor gebruiken, want er is altijd iemand van wie je iets kunt leren. Of je net afgestudeerd bent of juist bijna met pensioen gaat. Een mentor is je gids, adviseur en soms zelfs een vriend. En vaak kun jij hem of haar ook nog iets leren, vertellen mentoren en hun protegés.

‘De vriendschap is echt een cadeautje’

Mentor Dylan Peters (45) en protegé Dunya Vermaat (34).

Dunya: „Sinds mijn twaalfde volg ik therapie voor psychische klachten. Ik kwam twee jaar geleden terecht op het Enik Recovery College in Utrecht. De begeleiding daar heeft me heel erg geholpen. Ik rond nu een opleiding af om, ook vanuit mijn ervaring, anderen te ondersteunen. Daarbij is Dylan mijn mentor.” Dylan: „Enik is een school waar mensen met psychische problemen elkaar helpen. Onze herstelacademie wordt gerund door ervaringsdeskundigen, die de zelfhulpgroepen begeleiden en cursussen geven. Alle medewerkers weten hoe het is om met hun psychische gezondheid te worstelen. We hebben beiden een betaalde baan bij Enik voor 32 uur. ” Dunya: „Dylan heeft veel ervaring met begeleiding en ik leer heel veel van hem.” Dylan: „Ik ben wel haar mentor, maar onze relatie is gelijkwaardig. Door te werken als mentor, besef ik me dat ik ook niet alles weet. Ik leer namelijk ook van Dunya: zij is bijvoorbeeld geweldig met digitale media en vormgeving, terwijl ik daar zelf helemaal niet goed in ben.” Dunya: „Het belangrijkste wat ik van Dylan leer, is dat het oké is dat ik niet altijd meteen een oplossing voor een probleem heb. En genieten van het hier en nu.” Dylan: „We werken professioneel goed samen en gaan ook privé met elkaar om. We staan altijd klaar voor elkaar. De vriendschap is echt een cadeautje.” Dunya: „We doen vaak leuke dingen, onlangs gingen we bijvoorbeeld samen naar de Utrecht Canal Pride.”

‘Ik noem haar Lady Love’

Angelina Jochems (46) en Raha Nahid (59) zijn elkaars mentor.

Raha: „We kennen elkaar al jaren via Facebook. In 2015 hebben we elkaar in het echt ontmoet, tijdens een training in Engeland.” Angelina: „We zijn allebei bezig met gezondheid. Zij richt zich vooral op lichaam en voeding, ik meer op het mentale vlak. We hadden meteen een klik en kunnen alles tegen elkaar zeggen.” Raha: „Nadat we een keer tijdens een training samen op het podium hadden gestaan, sloeg de vonk echt over. Toen wist ik het: wij kunnen elkaar verder helpen.” Angelina: „Vanaf dat moment zijn we elkaar gaan coachen. Ik ben een ideeënmachine en een goede manager. Zij leert me meer over ondernemen en de zakelijke kant, bijvoorbeeld strenger zijn als klanten niet op tijd betalen.” Raha: „Ik noem haar Lady Love. Ik help mensen gezond te worden en meer energie te krijgen, maar ondertussen vergeet ik mezelf liefde te geven. Angelina helpt me om tijd voor mezelf te nemen; ze houdt me een spiegel voor.” Angelina: „Raha is een kleine vrouw met een grote zakelijke drive. Ze heeft meer structuur en focus dan ik. Daardoor draait ze een omzet waar ik jaloers op ben.” Raha: „We zijn zo’n goed mentorkoppel, omdat we ook elkaars zwakke punten kunnen benoemen. We hebben natuurlijk wel eens onenigheid gehad: een tijdje geleden had ik weinig tijd en voelde zij zich opzijgezet. Ik was heel blij dat ze het uitsprak, nu konden we het oplossen. Dit heeft ons nog meer bij elkaar gebracht.” Angelina: „We zijn ook vriendinnen. Zakelijk en privé lopen door elkaar heen. Ik kan bij haar bijvoorbeeld ook terecht om te praten over mijn zieke moeder en zij over haar overleden broer. Eigenlijk delen we alles.”

’Hij was ogenschijnlijk mijn tegenpool’

Mentor Poul Gelderloos (63) en protegé Jennifer DeLano (35).

Jennifer: „Toen ik lid werd van een ondernemersnetwerk in de Bollenstreek, kreeg ik Poul als mentor toebedeeld. Hij zou me wegwijs maken binnen de club en leren hoe ik sneller klanten kan vinden.” Poul: „Ik ben pensioenadviseur geweest en help nu bedrijven bij reorganisaties. Jennifer weet alles af van public relations.” Jennifer: „Mijn eerste indruk van Poul: ‘Wat een saaie gast.’ Ogenschijnlijk mijn tegenpool: heel perfectionistisch, politiek correct, oud en een man. Tijdens onze eerste ontmoeting zat hij klaar met een opschrijfboekje, veel te ijverig vond ik.” Poul: „Behalve haar felgekleurde haar, zag ik meteen dat Jennifer heel gedreven en doelgericht is.” Jennifer: „Het bleek heel leerzaam om te horen hoe iemand die juist wat verder van je afstaat, aankijkt tegen jouw werk. En het heeft mij zakelijk veel gebracht: meer opdrachten én een nominatie voor netwerker van het jaar.” Poul: „Als mentor zeg je niet wat een ander moet doen, maar ben je een klankbord. Ik heb bijvoorbeeld samen met Jennifer gekeken hoe ze van kennissen ambassadeurs kon maken. Ik ben pensioenadviseur geweest; dat betekent dat klantrelaties ook voor mij belangrijk waren. Ik heb van haar weer geleerd, bijvoorbeeld, hoe ik meer succes kan hebben met persberichten.” Jennifer: „We zijn nu anderhalf jaar verder en onverwacht goede vrienden geworden. Uiterlijk bedriegt: eigenlijk hebben we heel veel overeenkomsten.” Poul: „We kletsen bij over de zin en onzin van het leven. Zij is een jonge moeder, ik een oudere vader. We kunnen veel van elkaar leren.” Jennifer: „Ik heb zijn piano gekregen en we hebben laatst samen een buitenrit gemaakt te paard. Dat wilde ik altijd al doen, maar ik was doodsbang. Poul heeft mij over mijn angst heen geholpen.”