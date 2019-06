Horecabanen waarbij je het zelf voor het zeggen hebt

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het bestaat. Werken in de horeca waarbij je zelf het aantal uren bepaalt; waarbij je ook nog van locatie naar locatie kunt hoppen en saaiheid dus ver weg is. En kwaliteit wordt beloond…

Opleiden tot horecaheld

Hospitality Heroes biedt al dat moois. Dit uitzendbureau staat al langere tijd voor kwaliteitshorecapersoneel en dat betekent dat er wel iets van je wordt verwacht als je eenmaal ‘binnen’ bent. Hospitality Heroes leidt je namelijk eerst op. Tot horecaheld, vandaar de naam. „Het horecavak is nu eenmaal een prachtig vak dat helden nodig heeft”, zo vindt de organisatie.

Hospitaliy Heroes verzorgt voor geschikte kandidaten trainingen: van gastvrijheidstrainingen tot taptrainingen. Bovendien is er in later stadium genoeg kans om je te ontwikkelen.

Van Ajax tot de Harbour Club

En dan? Dan ga je weer naar ‘buiten’, de horecawereld in. De ene keer kun je tijdens een voetbalwedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff ArenA staan. De volgende dag verzorg je de horeca in het Rijksmuseum, dan weer in het Postillion Hotel. Of wat dacht je van die prachtige Harbour Club? Het gaat om - stuk voor stuk - prachtlocaties die zoeken naar kwaliteit. Kwaliteit die beloond wordt, met een goed salaris en volop flexibiliteit in het bepalen van eigen uren. Dat bepaald je dus helemaal zelf.

„Onze horecahelden houden het hoofd koel en voorzien iedereen snel en vrolijk van een perfect getapt biertje of ander drankje. Dit is een echt vak”, zegt Robbert Vlaanderen, directeur van Hospitaliy Heroes. Vlaanderen vindt het een uitdaging om de absolute horecahelden te vinden, zeker in de huidige krappe markt. „De afgelopen jaren zien we dat er te vaak concessies worden gedaan, en dat er te vaak voor handjes wordt gekozen in plaats van voor mensen met gevoel voor gastvrijheid. Terwijl dát het belangrijkste is: gastvrijheid, onmisbaar voor een horecaheld. Of ze nu jarenlang ervaring hebben of net komen kijken.”

Saai is het nooit

Dat moet dus een constante factor zijn, zoals Hospitality Heroes gastvrij voor zijn helden is, waar ze ook ingezet worden. Saai is het nooit met al die afwisseling in plekken, collega’s, gasten en sfeer. En, zo stelt het uitzendbureau: altijd goed geregeld. Hospitality Heroes vind je in Amsterdam, Huizen en Utrecht.

Check de vacatures

Huidige vacatures bij Hospitality Heroes vind je hier. Persoonlijk appen kan ook! 06 – 405 103 25.