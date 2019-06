Amsterdamse 50-plussers vol ambitie voor een baan

50-plussers zijn aantrekkelijke werknemers voor Amsterdam, want 5.600 Amsterdammers met een schat aan werkervaring zijn vol energie en ambitie om aan de slag te gaan. Dat geldt zeker voor Erkal en Larry.

Van de 150.000 Amsterdammers tussen de 50 en 64 jaar, zijn er 5600 actief op zoek naar een baan. Dit cijfer, van eind vorig jaar, betekent zo’n 190.000 jaar aan werkervaring. Dat is eeuwig zonde, zo vinden de gemeente Amsterdam en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Daarom is de campagne Ontdek de 50PLUS in het leven geroepen. Hierin worden de aangeboren talenten van de 50-plussers onder de aandacht gebracht en hun geboortejaar als kwaliteitsstempel aangemerkt.

Enthousiaste 'jonge ouderen'

De campagne brengt 50-plussers en mogelijke werkgevers met elkaar in contact, althans dat is natuurlijk de bedoeling. Vier enthousiaste ‘jonge ouderen’ zijn op dit moment de gezichten van Ontdek de 50PLUS, waaronder Erkal Kaynak (51) en Larry Dorkenoo (56).

Hoewel Erkal Turks bloed heeft, woont en werkt hij al zijn hele leven in de hoofdstad. „Ik ben dus recht voor z’n raap, haha”, zegt hij met typisch Amsterdamse tongval. Tot en met 2015 werkte hij twintig jaar als financieel logistiek medewerker bij de Rabobank in zijn stad. „Tot er een reorganisatie kwam en de afdeling werd opgeheven, helaas.” Erkal verrichtte drie jaar fantastisch werk als mantelzorger voor zijn ouders, maar is nu weer aan een baan toe. Het liefst als administratief medewerker in een ondersteunende rol: „Daar ben ik goed in.”

Jonge mensen helpen

Erkal solliciteert drie tot vier keer in de week. „Soms hoor ik dat ik niet precies binnen het profiel pas, dan vraag ik door! Maar de leeftijd is lastig, terwijl ik denk: ik breng ervaring mee en kan de jonge mensen binnen een bedrijf juist helpen. Maar ik geef niet op, het zal me lukken! Ik heb zin om weer onder de mensen te zijn en me nuttig te maken volgens een dagelijks ritueel.”

Waarom werkgevers Erkal zouden moeten uitnodigen (zie onderaan)? „Ik ben sociaal, communicatief vaardig, ga met de tijd mee, ben leergierig, zorgvuldig én ik kom met een grote dosis humor binnen.”

Mooie kans

Hoewel het bloed van Larry Ghanees is, is hij ook al lange tijd in Amsterdam. Larry studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als PHP-ontwikkelaar werkte hij aan tal van websites en webapplicaties. Voor de publieke sector, voor liefdadigheidsinstellingen, tja waar eigenlijk niet? „Sinds vorig jaar ben ik op zoek naar een nieuwe baan in de ICT”, vertelt Larry. „Ik werd onlangs gevraagd of ik aan de campagne Ontdek de 50PLUS wilde meewerken. Geen probleem, want het is goed om aandacht aan 50-plussers te besteden en voor mij een mooie kans.”

Elke dag ziet Larry vacatures in zijn mailbox binnen komen. Ook hij ervaart zijn leeftijd als een probleem, terwijl hij zo leergierig is als wat en bij elk ICT-bedrijf hard wil leren om zo snel mogelijk ready to go te zijn. Larry zit duidelijk niet bij de pakken neer. „Ik heb kennis – zowel qua techniek als administratief - en ervaring.” Waarom een werkgever Larry via Ontdekde50PLUS.nl zou moeten uitnodigen? „Ik ben héél enthousiast en ben breed ontwikkeld, voel me jong en ben klaar om aan de slag te gaan. Meneer, ik heb zoveel energie om te beginnen! En dat zonder 9 tot 5-mentaliteit…”

Nieuwsgierig?

Werkgevers die nieuwsgierig zijn geworden en die kennis willen maken met een 50-plusser, kunnen terecht op de website Ontdekde50PLUS.nl. Wie wil kennismaken met Erkal, Larry of een andere 50-plusser, kan dat direct doen via een kennismakingsformulier op de site. Wie weet zit er dan binnenkort een schat aan ervaring met een kopje koffie tegenover je.