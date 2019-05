Werkgevers, ontdek talenten van 50-plussers!

50-plussers zijn aantrekkelijke werknemers voor Amsterdam, want 5600 Amsterdammers met een schat aan werkervaring zijn vol energie en ambitie om aan de slag te gaan. Dat is de boodschap van de campagne ontdekde50PLUS.

Van de 150.000 Amsterdammers tussen de 50 en 64 jaar, zijn er 5600 actief op zoek naar een baan. Dit cijfer, van eind vorig jaar, betekent zo’n 190.000 jaar aan werkervaring. Dat is eeuwig zonde, zo vinden de gemeente Amsterdam en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Daarom is de campagne ontdekde50PLUS in het leven geroepen. Hierin worden de aangeboren talenten van de 50-plussers onder de aandacht gebracht en hun geboortejaar als kwaliteitsstempel aangemerkt.

Enthousiaste 'jonge ouderen'

De campagne brengt 50-plussers en mogelijke werkgevers met elkaar in contact, althans dat is natuurlijk de bedoeling. Vier enthousiaste ‘jonge ouderen’ zijn op dit moment de gezichten van ontdekde50PLUS, waaronder Laura Rijkelijkhuizen en Astrid Bruyn. Laura is vooral juridisch secretaresse geweest, Astrid heeft lang gewerkt als adviseur, coach en trainer in het bedrijfsleven. Beiden zijn nu meer dan een jaar op zoek naar een nieuwe baan en staan te popelen, maar ja…

„Het is heel erg moeilijk om in deze tijd aan een baan te komen”, geeft Laura toe. Zelfs nu een recordaantal vacatures openstaat, zoals nieuwe cijfers van het CBS aantonen. „Ik kan er moeilijk de vinger op leggen, maar ik denk dat werkgevers wat huiverig zijn om ervaren werknemers in huis te halen. Ik word best wel voor gesprekken uitgenodigd hoor, maar er zijn doorgaans veel kapers op de kust.” Astrid wil graag weer coachen en trainen. „Ook heb ik de afgelopen tijd mijn blik verbreed, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, maar stuitte dan tot nu toe op lacunes in specialistische vakkennis. Waar ik me maar al te graag in bij zou spijkeren.”

Loyaal en flexibel

Wie Laura wél aanneemt, haalt een energieke dame in huis. „Ik kan in elke branche secretariële ondersteuning bieden. Ik haal energie uit samenwerken met collega’s, ben loyaal en flexibel en houd van organiseren. Van een bedrijfsuitje tot een compleet congres, ik draai er mijn hand niet voor om. Ik heb het vaker gedaan.” Astrid denkt dat zij voor veel organisaties een toegevoegde waarde kan zijn: „Ik ben direct inzetbaar als trainer en coach om individuele medewerkers te helpen effectiever te functioneren, of de samenwerking binnen teams te verbeteren. Daarnaast zie ik mezelf ook werken als voorlichter of begeleider in lastige situaties. Als medewerkers bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen kan ik met mijn competenties helpen om tot werkbare oplossingen te komen. Ik heb altijd veel plezier gehad in mijn werk en heb nu het gevoel dat ik langs de zijlijn sta. Ik breng mijn werkervaring, levenservaring en deskundigheid graag weer in de praktijk, het liefst voor een organisatie die oog heeft voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.”

Waarom niet?

Laura hoopt dat veel werkgevers via de website Ontdekde50plus.nl met de wat oudere werknemers kennis willen maken (zie onder). Waarom zouden werknemers dat moeten doen? Laura lachend: „Waarom niet?, zou ik zeggen.” En weer serieus: „Probeer je breed te oriënteren als je een baan te vergeven hebt. Met mij zou je iemand in huis halen die meedoet en meedenkt, een positieve insteek heeft en oog voor detail. Ik denk dat het goed is als in een professionele organisatie zowel jong als wat ouder talent werkt. Zo is een bedrijf een afspiegeling van de maatschappij en van de Amsterdamse samenleving.” Astrid vult instemmend aan: „Deze campagne vind ik een heel goed idee, zo breng je mensen met ervaring onder de aandacht. Tegen werkgevers zou ik willen zeggen: Ontdek de 50-plussers, ga in ieder geval eens het gesprek aan. Werkgevers die ervoor open staan, zullen verrast worden door onze inzet en motivatie.” Om te eindigen met een knipoog: „En wij hoeven niet thuis te blijven voor zieke kinderen en zijn ook niet gebonden aan schoolvakanties.”

Nieuwsgierig?

Werkgevers die nieuwsgierig zijn geworden en die kennis willen maken met een 50-plusser, kunnen terecht op de website Ontdekde50plus.nl. Wie wil kennismaken met Laura, Astrid of een andere 50-plusser, kan dat direct doen via een kennismakingsformulier op de site. Wie weet zit er dan binnenkort een schat aan ervaring tegenover je.