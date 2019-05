‘Schades van de aardbevingen snel afhandelen’

Wiona is Managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen via Olympia. Zij vertelt over de voldoening die ze haalt uit het helpen van mensen in het aardbevingsgebied.

Werk van betekenis doen, dat geldt absoluut voor Wiona (38). „Mijn werk is geweldig. Ik kan het niet anders zeggen. Elke dag ga ik met een lach naar mijn werk en kom ik met een lach weer thuis.” Sinds een half jaar werkt de vrolijke Wiona via Olympia als managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen. „Iedereen heeft wel gehoord van de aardbevingen in Groningen en de schade die vele duizenden huizen hebben opgelopen. Wij doen elke dag weer ons uiterste best om mensen in het aardbevingsgebied die schade melden, op een juiste, nette en snelle manier van dienst te zijn. Het is al vervelend genoeg dat ze schade hebben aan hun huis. Wij kunnen ze helpen door zo snel mogelijk schade-experts naar de woning te sturen, zodat de schadevergoeding kan worden afgehandeld. Zo krijgen de bewoners waar ze recht op hebben.”

Spin in het web

„In onze organisatie ben ik de spin in het web”, vertelt Wiona over haar mooie baan. „Ik doe de urenregistratie, ziekmeldingen, betermeldingen, de facturatie en de contacten met de planning. Een van mijn belangrijkste taken is er ervoor te zorgen dat onze kant van de planning zo efficiënt mogelijk in elkaar zit. Er zijn meerdere partijen betrokken bij het opnemen van de schade, opmaken van schaderapporten en het herstellen van de schade of uitkeren van een vergoeding. Daarom ben ik de hele dag stand-by. Als iemand ziek wordt of om een andere reden de afspraak af moet zeggen, ga ik direct aan de slag om aanpassingen door te geven zodat de planning van de overheid aangepast kan worden. Op die manier kan er een andere expert ingezet worden en wordt de planning efficiënt toegepast. Zonder een efficiënte planning zouden mensen veel langer moeten wachten tot hun schade wordt opgenomen en ze dus uiteindelijk een vergoeding uitgekeerd krijgen.” Hier zie je Wiona in een video:

Elke keer weer beter

Wiona vindt haar baan superafwisselend. „Geen dag is hetzelfde. Ik weet niet, als ik ’s morgens om half acht op kantoor kom, wat er die dag gaat gebeuren. Dat maakt het juist zo leuk. Mijn drijfveer in dit werk is, om het elke keer weer beter te doen. Want daarmee kan ik de mensen in dit gebied het beste helpen. Mensen die schade melden leven in onzekerheid. Onze belangrijkste taak is om aan die onzekerheid een eind te maken. Het geeft veel voldoening als mensen uiteindelijk geholpen zijn, hun dossier gesloten kan worden en zij weer verder kunnen met hun leven. Daar doe ik het voor. En daarvoor probeer ik elke dag het beste uit mezelf te halen.”

Werk van betekenis

