Leuke job? Zo zet je social media in!

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: hoe maak je handig gebruik van social media om een baan te vinden?

Bekende tips voor wie een baan zoekt: google jezelf, verwijder je feestfoto’s en houd je social media-profielen neutraal. Twijfel je? Zet al je kanalen op privé. Maar als jij een flink aantal volgers hebt, is dat nogal een stap.

Joep Dijkstra van wervingsbureau Fintrex: „Voor de meeste vacatures is het echt niet erg, dat je wel eens met een wijntje in je hand op de foto staat. Sterker nog, het kan juist helpen om iets van je persoonlijkheid te laten zien.”

Hij gebruikt social media vaak om nieuwe medewerkers te vinden. Sinds vorig jaar kunnen sollicitanten via Fintrex zelfs direct reageren op vacatures met hun Instagram- of LinkedIn-account. „Dat maakt solliciteren laagdrempeliger”, legt Dijkstra uit. „En je kunt je als sollicitant beter onderscheiden. Met een mooi profiel val je meer op.”

Voor sommige functies kunnen jouw posts en activiteiten op Instagram, Facebook of Twitter je helpen bewijzen dat je voldoet aan de eisen. „Wij werven vooral klantcontactmedewerkers en bij dat soort banen zien we dat wie actief is op social media juist een streepje voor heeft”, vertelt hij. „Klantenservice verloopt steeds vaker via sociale media en daarom zoeken bedrijven mensen die goed kunnen omgaan met Twitter, Instagram of Facebook.”

Je kunt je profiel ook gebruiken als portfolio. Fotografen, designers of kappers kunnen bijvoorbeeld hun werk laten zien via Pinterest of Instagram. „En voor een functie zoals recruiter is het belangrijk dat je kunt netwerken”, zegt Dijkstra. „Als jij veel volgers en connecties hebt, laat je zien dat je daar goed in bent.”

Je kanaal meenemen

Niet alleen marketingbureaus, ook bedrijven in de financiële sector, energiemaatschappijen en telecom gebruiken social media bij de selectie van kandidaten. Dat bevestigt Diederik Broekhuizen van The Best Social Media. Op dat platform staan ook vacatures, vaak specifiek voor creatieve functies. „Je kanaal meenemen in je sollicitatie kan in je voordeel werken”, beaamt hij. „Soms vragen werkgevers zelfs om een link naar je eigen account. Het hangt wel erg af van de organisatie en de functie. Vooral in de PR, marketing en media helpt het als je laat zien dat je jezelf kunt presenteren.”

Werkgevers selecteren niet alleen op werkervaring, maar ook op persoonlijkheid. Door je interesses, mening en inzichten te delen, krijgen recruiters en toekomstige werkgevers een beter beeld van wat voor type jij bent. Zoekt een bedrijf een doorzetter en een teamspeler? Dat je met jouw elftal na drie jaar eindelijk de beker bemachtigde, laat zien dat je aan de eis voldoet.

Volgens Dijkstra is laten zien wie je bent vooral in je eigen voordeel. „Zo vergroot je ook de kans dat je uitgenodigd wordt door bedrijven die echt bij je passen. Als je bijvoorbeeld graag naar festivals gaat, is het veel leuker om met mensen te werken die daar ook van houden.”

Als je echt alleen maar dronken op de foto staat, dan schrikt dat werkgevers natuurlijk wel af. Ook als je socials volstaan met grof taalgebruik, kom je niet bepaald charmant over. „Zorg dat je online reputatie past bij je professionele imago”, zegt Broekhuizen. „Weet dat je met bepaalde foto’s een bepaald beeld van jezelf schetst. Als je een creatieve baan zoekt, is het juist leuk dat je laat zien dat je anders bent dan de rest. Maar als je bijvoorbeeld wilt werken als advocaat of risicomanager, dan wil je jezelf misschien meer ingetogen presenteren.”

Wel of geen duckface?

Lang niet in alle branches checken werkgevers je social media. „In de kinderopvang gebeurt het nauwelijks”, vertelt Daisy Kuipers. Zij is expert op het gebied van marketing in de kinderopvang. „Recruiters in deze branche zijn vaak wat ouder dan de mensen die ze zoeken. Ze weten vaak niet zoveel van sociale media. Sollicitanten opzoeken op Instagram, dat gebeurt eigenlijk niet.”

Werkgevers kunnen op dit moment ook niet kieskeurig zijn, vertelt Kuipers. „Er is een enorm tekort aan pedagogisch medewerkers. Het is zelfs erger dan in de zorg en het onderwijs. Dat je met een duckface op Instagram staat, maakt een werkgever echt niet uit. Waarschijnlijk zien ze het niet eens”

Kuipers adviseert werkgevers zelf ook wat ’losser’ te worden op sociale media. „Als je jongeren wilt aantrekken, moet je op een andere manier communiceren”, zegt ze. „Met een saaie vacaturetekst val je niet op, maar wel met een gedurfde, grappige campagne op social media.”

Dat beaamt Dijkstra. „Niet alleen recruiters googlen kandidaten, andersom checken sollicitanten ook het profiel van potentiële werkgevers. Sommige werkgevers laten met foto’s en filmpjes op Instagram zien wat voor sfeer er hangt in de organisatie. Zo kunnen sollicitanten vooraf bepalen of het bedrijf bij hen past.”

Goede reputatie

Een goede reputatie op social media kan heel soms ook leiden tot een baan. De Nederlandse gamer Mathia Koolhout heeft dagelijks tienduizenden kijkers op gamekanaal Twitch.tv. Dankzij haar online bekendheid wordt ze regelmatig gevraagd als spreker en presentator. „Presenteren is een job die ik erbij heb gekregen dankzij het streamen”, vertelt ze. „Ik mag verschillende shows presenteren, zoals het gameprogramma Inside Esports.”

Voor de bekende YouTuber Dionne Slagter (OnneDi) leidde haar online bekendheid tot een zang- en tv-carrière. En ook presentator Kaj Gorgels begon zijn carrière als YouTuber, voordat hij een baan kreeg bij zenders als Veronica en RTL.