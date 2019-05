Arie op de fiets bij Cordaan: genieten in de zorg

Hard werken? Uiteraard, maar genieten doet Arie Korevaar uit Amsterdam tijdens het zorg verlenen in zijn stad volop.

Kriskras door hartje hoofdstad begeeft hij zich op een hypermoderne fiets van cliënt naar cliënt. Arie Korevaar (40, verpleegkundige in de wijk), verzorgt sinds september 2018 Amsterdammers die hulp nodig hebben. Vol overtuiging, met inzet, duidelijke taal en een glimlach. Veel cliënten zijn wat ouder en soms eenzaam, dus een vrolijke noot voor deze mensen breekt hun dag.

Arie kwam via een thuiszorgorganisatie in Utrecht bij Cordaan in zijn eigen stad terecht. Hoewel Cordaan duizenden werknemers heeft, zijn er altijd nieuwe handen nodig. Arie laat daarom graag zien wat zijn mooie werk inhoudt. Metro volgde hem een ochtend (je kunt een video vinden op Metronieuws.nl) en trof hem zowel in de buurt van het Scheepvaartmuseum, bij de Prinsengracht en op enkele adressen in de Jordaan. Je snapt gelijk waarom Arie fietst…

Reuring in huis

Arie werkt snel, maar secuur. Je merkt aan de cliënten dat ze een beetje reuring in huis fijn vinden, zoals de man die door een zwaar voetprobleem al acht maanden op zijn bank aangewezen is. Een vriendelijke dame, die een puzzel legt en prominent voor haar Jordaanse raam zit, vindt Arie een goeie kerel. „Bij hem kan ik alles kwijt als ik dat wil.”

Cordaan is onderscheidend als je er als zorgverlener wilt werken, vindt Arie. „Als verzorgenden en verpleegkundigen denken we bij Cordaan mee over ontwikkelingen. Ideeën komen niet alleen van bovenaf. En je krijgt de gelegenheid om je te ontwikkelen.”

Metro ging met Arie mee een dagje de wijk in en maakte van zijn werk het volgende verslag:

Zorg in de Wijk

Dat de tijd bij Cordaan wat dat betreft niet stil staat, blijkt uit de recente ontwikkelingen binnen Zorg in de Wijk. Na uitvoerige gesprekken met de werknemers uit de wijken, worden wijkteams onder leiding van een coördinator nu zo ingericht dat verpleegkundigen en verzorgenden zich volledig kunnen richten op de zorg voor de patiënten en hun eigen ontwikkeling. Zo geven zij een betere invulling aan hun vak en daar is het toch allemaal om te doen. Cordaan verwacht zo ook een impuls te geven aan de instroom van (wijk)verpleegkundigen. Wie gemotiveerd is en een hart voor de zorg heeft, is bij Cordaan meer dan welkom.

Alles zien en weten

De rol van een verpleegkundige is heel divers volgens Arie: „Zo maken we zorgplannen met wijkverpleegkundigen, spreken we met huisartsen en andere verpleegkundigen en coördineren we de EVVers.„ Een EVVer is een persoonlijke coördinator / contactpersoon voor de cliënt. De EVVer weet en ziet alles van de cliënt zodat hij of zij goed kan regelen wat nodig is. Daarom is deze rol bij elke cliënt weer heel verschillend. Dat vind ik een mooie uitdaging, want ik heb te maken met veel meer facetten.”

„Ik ben voor het contact met cliënten de zorg in gegaan hoor”, voegt Arie meteen toe. „Maar ik merk dat de dingen die ik er nu ‘omheen doe’, mijn werk nog leuker maken. Dit past eigenlijk beter bij mijn opleiding.” Al bestaat het beeld dat werken in de zorg zwaar is, dat beeld is bij Arie niet aan de orde. „Omdat mijn werk zo afwisselend is. Als er al iets zwaar is, dan is het ’t vele fietsen. Maar meestal is dat, vooral met een zonnetje, in Amsterdam juist heerlijk.” Dan springt Arie weer op zijn tweewieler. „Ik heb een ‘middagje kantoor’ te doen.”

Een andere Amsterdammer heeft Aries hulp nodig bij het aantrekken van steunkousen.

'Paspoort' Cordaan

Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen. Afkomst, religie, leeftijd of beperking spelen geen rol. „Sterker, zo vindt men bij de organisatie, „die verschillen geven Cordaan juist kleur.” Cordaan bestaat ruim 10 jaar, helpt jaarlijks 20.000 mensen in en rond Amsterdam; dit vanuit 120 locaties en met 60 thuiszorgteams. Cordaan heeft 5400 medewerkers en ruim 2000 vrijwilligers.