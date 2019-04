Zzp’en is hip, ‘maar denk niet te makkelijk’

Voor jezelf beginnen is hip. Het afgelopen jaar is het aantal zelfstandigen zonder personeel, ofwel zzp’ers, in ons land met zes procent gegroeid. „Mensen willen niet langer loonslaaf zijn.”

Meer vrijheid

Een lichte loods in Amersfoort was zaterdag het decor voor de Dag van de ZZP’er. Tweeduizend zelfstandigen kwamen luisteren naar sprekers, visitekaartjes uitwisselen en werken aan zichzelf, hun financiële zekerheid en werkgeluk. Alhoewel dat laatste bij de meesten wel goed zit.

Vraag tien mensen op de zzp-beurs waarom ze voor zichzelf zijn begonnen, en ze antwoorden unaniem met ‘meer vrijheid’. De meesten zijn blije zelfstandigen, die niets liever willen dan ondernemen.

De Dag van de ZZP’er wordt voor de zesde keer georganiseerd door broers Marcel en Jeroen Sakkers. De twee wilden af van het imago waarbij het stoffig is als je op een verjaardag zegt dat je zzp’er bent. „‘Oh, kon je geen baan vinden?’, is vaak de eerste reactie van mensen die in loondienst werken”, zegt Jeroen Sakkers. „Maar gelukkig is dat beeld aan het veranderen.”

Loonslaaf

Dat ziet ook Claudia Zuiderwijk, CEO van de Kamer van Koophandel. „Het beeld is de afgelopen tien jaar compleet omgedraaid”, zegt ze in de hal van de loods, tussen de kraampjes van onder meer boekhoudbedrijven en LinkedIn. „Een startup beginnen is cool. Werk je in loondienst, krijgt dat steeds vaker de stempel ‘loonslaaf’.”

Belangrijk, vindt ze zo’n dag. „Ons land telt 1,9 miljoen ondernemers. 1,2 miljoen van hen zijn zzp’ers, en dat aantal blijft stijgen. Een dag als deze is er om hen in het zonnetje te zetten, maar ook te helpen. Hoe krijg je meer klanten, meer opdrachtgevers. Dat is toch vaak de grootste uitdaging.”

Jezelf verkopen

Kris Helders en Judith Wassens staan in de rij voor een koffie. Ze hebben elkaar zojuist leren kennen. Helders is dit jaar haar eigen communicatie- en evenementenbureau gestart, Wassens geeft nu anderhalf jaar gastvrijheidstrainingen aan bedrijven. Beiden willen niet meer terug in loondienst. „Ja, het is soms spannend of je voldoende klussen blijft houden, en jezelf voortdurend moeten verkopen is af en toe vermoeiend”, geeft Wassens toe. „Maar het weegt niet op tegen alle vrijheid. Daarnaast ben ik als zzp’er nog gemotiveerder om aan de slag te gaan, dan toen ik nog in dienst was.”

Handel uit rust

Nederland is een zzp-land pur sang. Onder meer omdat het zo makkelijk is om ondernemer te worden. Je schrijft je in bij de KvK en hebt een eigen bedrijf. Maar, denk er niet te makkelijk over, benadrukt Zuiderwijk. „De wereld ligt aan je voeten, maar het is ook hard buffelen. Je moet blijven netwerken, zodat je de pijplijn met opdrachten gevuld houdt. Daarnaast moet je blijven bijscholen. De gemiddelde leeftijd van zzp’ers is 45. Voor hen is het zaak bij te blijven op het gebied van social media, om zo opdrachten te blijven scoren.”

Tijdens de workshops is daar onder meer aandacht voor. Maar ook gaat het over onderwerpen als fysieke en mentale gezondheid en zelfinzicht. Herold Dat, bekend van Expeditie Robinson 2017, geeft een Masterclass ‘Mentale kracht’. Als je handelt vanuit rust en overzicht, krijg je grip op jezelf en je omgeving en kun je het publiek en de klanten bereiken die je wilt, is zijn boodschap. Hoe je dat doet? „Door te focussen op je taak en je niet te laten afleiden.” Een dag als deze is nodig, zegt ook hij na afloop. „Je moet voorkomen dat je blindstaart op je eigen handelen. Je hebt als zzp’er een bepaalde mate van vrijheid, maar staar je daar niet blind op.”

Winnaar

Tijdens de Dag van de ZZP’er werd David Beckett (52) uitgeroepen tot beste zzp’er van Nederland. Beckett is pitchcoach en helpt bedrijven met een goede pitch van drie minuten. Uit meer dan tienduizend inzendingen werd hij op basis van zijn prestaties, pitchvideo en klantreferenties uitgeroepen tot winnaar.