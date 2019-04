Steeds meer aandacht voor gezondheid op de werkvloer

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: dit zijn de trends op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

„Eigenlijk is het raar dat we met z’n allen om half negen in de file of in een volle trein staan”, vindt organisatiepsycholoog Lennard Toma. Daarom heeft hij in zijn bedrijf Keytoe de vaste werkdagen en -tijden helemaal losgelaten. „Mensen mogen werken waar en wanneer ze maar willen”, vertelt hij. Sinds kort ook op zaterdag of zondag.

Zijn marketingbureau komt regelmatig in het nieuws, omdat het team experimenteert met allerlei nieuwe arbeidsvoorwaarden. Zo hebben ze onbeperkt vakantiedagen en bouwde het bedrijf een app waarmee collega’s elkaars salaris bepalen.

De ideeën komen vaak van de werknemers zelf, vertelt Toma. Een collega die vaak op zaterdag thuis zijn werk afmaakt, vroeg zich af waarom het weekend eigenlijk niet gewoon bij de werkweek hoort. „Voor ons was de reden dat onze klanten vaak werken van maandag tot en met vrijdag. Maar in die bijeenkomst vertelden medewerkers dat ze vaak taken afmaken waarbij ze de klant niet nodig hebben. Als zij dat liever op zaterdagmiddag doen, dan mag dat. Tot nu toe voelde het als overwerken, nu is het ’normaal’ en mag je die tijd compenseren op een andere dag.”

Keytoe is niet het enige bedrijf dat experimenteert met vernieuwende arbeidsvoorwaarden. Op de krappe arbeidsmarkt is het lastig voor bedrijven om aan goed personeel te komen, vooral in branches zoals de IT en gezondheidszorg. En als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden, onderscheid je je als werkgever niet meer met een auto van de zaak of een dertiende maand. Waarmee wel?

Trend 1: aandacht voor gezondheid

Bedrijven zoals Google bieden medewerkers gratis gezonde maaltijden en een fitnessruimte. Ook in Nederland hebben veel bedrijven dagelijks fruit op kantoor, gezonde lunches en zit-sta-bureaus. Bij chocolademaker Tony’s Chocolonely gaan ze nog een stap verder: iedere nieuwe medewerker krijgt een paar hardloopschoenen, je mag jaarlijks 100 euro aan sportkleding declareren en wie aan het eind van het jaar een gezond gewicht heeft en niet rookt, krijgt een bonus.

Volgens trendwatcher Alison Gough van sportmerk Converse neemt de aandacht voor gezondheid binnen bedrijven alleen maar toe. Zij verwacht dat organisaties vooral het kantoorklimaat flink gaan verbeteren, bijvoorbeeld met betere luchtkwaliteit en natuurlijk licht in plaats van TL-lampen.

„Daarbij hebben bedrijven meer aandacht voor geestelijke gezondheid”, zegt zij. Denk niet alleen aan het verminderen van stress, maar ook bijvoorbeeld aan oplossingen voor het continue lawaai in gedeelde kantoorruimtes.

Trend 2: ontwikkeling op maat

Onlineplatform Social Deal uit Den Bosch werd door vacaturesite Indeed uitgeroepen tot ’beste werkgever van Nederland’. Een veelgeprezen arbeidsvoorwaarde in het bedrijf is dat er heel veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Dat hier behoefte aan is, blijkt ook uit onderzoek (onder 3.300 Nederlandse millennials) van softwarebouwer Appical en coachingsbureau Careerwise. Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor meer kennis, energie en motivatie. Tenminste, als zo’n training aansluit bij de behoefte van de persoon. Matthijs Hamster van Careerwise: „Op de werkvloer is veel kennis aanwezig. Laat werknemers van elkaar leren.”

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij populaire Amerikaanse werkgevers als Yelp, Pixar en Airbnb. Daar mogen medewerkers zelf aangeven wat ze nodig hebben en er heerst een ’mentor-cultuur’. Dat betekent dat werknemers vooral van elkaar leren, jong en oud.

Trend 3: betere werk-privé-balans

Werknemers zijn op zoek naar een goede werk-privé-balans, merkt Toma. „Ze willen zelf bepalen waar en wanneer ze werken.”

Bij Keytoe hebben werknemers dus geen vaste werktijden. Als je bijvoorbeeld drie dagen werkt, mag je zelf kiezen waar en wanneer je dat doet. „Zolang je je werk maar goed doet en je collega’s er geen last van hebben.”

Flexibele uren geven meer vrijheid, vertelt de organisatiepsycholoog. „Het grappige is dat de meeste mensen blijven werken op maandag tot en met vrijdag, van negen tot vijf. Maar ze voelen zich wel vrijer. En een gevoel van vrijheid zorgt voor meer motivatie op het werk.”

Trend 4: meer vrije tijd

Werknemers willen niet alleen het gevoel van vrijheid, ze willen ook vaker echt vrij zijn. Het aantal vacatures met 24 vakantiedagen of meer steeg in 2018 elke maand met 23 procent, blijkt uit cijfers die radiozender BNR opvroeg bij vacatureplatform Job-lift.

Bij 660 werkgevers krijg je zelfs onbeperkt vakantiedagen. Niet zo gek, want vrije dagen zijn aantrekkelijk voor werknemers.

Verzekeraar MetLife vroeg 2.600 Amerikaanse werknemers welke secundaire arbeidsvoorwaarden ze het liefst zouden willen hebben en ’onbeperkt vakantie’ stond met stip op 1.

De consultants van Prowareness uit Delft hebben al meer dan vijf jaar onbeperkt vakantiedagen. Directeur Denny de Waard vertelde eerder aan Metro dat mensen makkelijker, maar niet vaker vrije dagen opnemen dan voorheen.

De regel zorgt wel voor meer rust en mentale weerbaarheid. Zo’n voorwaarde staat of valt met de cultuur in het bedrijf. Als medewerkers zich betrokken voelen, zullen ze niet gauw misbruik maken van de vrijheid. En andersom moeten managers het goede voorbeeld geven en zorgen dat werknemers wel genoeg vrije dagen nemen.