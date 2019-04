Kwartier minder slapen beïnvloedt werkprestaties

Het traditionele beeld waarbij een moeder de kinderen van school ophaalt en de vader vijf dagen werkt is langzaam aan het veranderen. In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat mannen sterk vasthouden aan hun voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. Toch heeft de helft van de mannen met een kind van één jaar minimaal een halve ‘papadag’ per week. En in 2017 nam bijna negen op de tien werkende vaders bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op. Hoe combineren jonge vaders werken en zorgen? En hoe hebben bedrijven in Nederland dat geregeld?

Vrouwen schroeven wekelijkse arbeidsduur terug, mannen niet

Ruim 40% van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Het vaderschap heeft nauwelijks gevolgen voor de arbeidsdeelname van mannen: vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte. Volgens het CBS en Sociaal Cultureel Planbureau zouden de meeste vaders en moeders de zorg voor hun kinderen het liefst gelijk willen verdelen met een partner. Bijna vier van de tien vrouwen schroeft hun wekelijkse arbeidsduur terug na de geboorte van het eerste kind, terwijl dit bij mannen nauwelijks het geval is.