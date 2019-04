Ja het kan: afstuderen bij je eigen bedrijf

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: een bedrijf beginnen terwijl je studeert.

Wist je dat je ook kunt afstuderen of stage lopen bij je eigen bedrijf? Dat deed bijvoorbeeld de 25-jarige Seth Leenman (zie foto). „Ik wilde altijd al een eigen zaak, ik wist alleen nog niet hoe die eruit moest zien”, vertelt Leenman. Hij volgde de opleiding Bedrijfsmanagement op de Fontys Hogeschool. „Tijdens de minor ondernemerschap werden we uitgedaagd om een bedrijfsplan te bedenken. Ik ben zelf gek op oldtimers en knutselde in mijn vrije tijd aan een Ford Mustang uit 1969. Dat kostte veel tijd en geld, dus ik wilde de auto gaan verhuren om mijn hobby te financieren.”

Tijdens gesprekken met andere oldtimerliefhebbers kwam hij erachter dat verhuur ingewikkeld is. Een verzekering regelen, klanten vinden, afspraken maken: het kost veel tijd en zo haal je minder snel winst met één auto. Tijdens de minor bedacht hij samen met docenten en coaches een manier om het efficiënter en makkelijker te maken. Leenman begon LoyaltyRide: een online verhuurplatform voor klassieke auto’s. Hij brengt huurders en verhuurders met elkaar in contact, controleert of huurders betrouwbaar zijn en regelt de verzekering en betaling. Hij verdient geld door een percentage van de verhuurprijs te rekenen. Via deze ’Airbnb voor oldtimers’ verhuurt Leenman dus niet alleen zijn eigen Mustang, maar auto’s van eigenaren uit heel Nederland.

Veel jonge ondernemers

Er zijn steeds meer jonge ondernemers zoals Leenman. In Nederland zijn er nu zo’n 75.000 ondernemers in de leeftijd 18 tot en met 24 jaar, blijkt uit de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Sinds 2014 is dit aantal met 34 procent gestegen, onder 18-jarigen groeide het aantal ondernemers zelfs met 88 procent. Het zijn veelal eenmanszaken of VOF’s (een samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemers). „Er zijn twee groepen: jongeren die freelancen als bijbaan en jongeren die dromen van een eigen bedrijf”, vertelt Gerdine Annaars van de KvK. „In beide groepen stijgen de aantallen. Dat komt denk ik omdat het via digitale platformen makkelijker is geworden om te ondernemen voor jongeren. Denk niet alleen aan freelancen via apps, maar ook aan vloggers en studenten die online producten verkopen. Het gaat jongeren goed af, want ze zijn flexibel, hebben digitale skills en een hoge gunfactor. Investeerders en coaches helpen jongeren graag vooruit.”

Toch is ondernemen niet makkelijk. En een bedrijf combineren met je studie is zwaar, vertelt Victor van der Linden van het Centrum voor Ondernemerschap van Fontys Hogescholen. „Sinds een paar jaar hebben wij een speciale regeling voor student-ondernemers, omdat we zagen dat studenten vaak moesten kiezen: studeren of ondernemen. Het kost allebei namelijk veel tijd. Jammer, want je kunt veel leren van een eigen bedrijf. En met hulp maak je meer kans op succes.”

Wie gebruik maakt van die regeling, mag afstuderen bij zijn eigen bedrijf. Je krijgt ook een coach en een aangepaste aanwezigheidsplicht, vertelt zijn collega Irene Vriezen van Fontys. „Als een jonge ondernemer bijvoorbeeld naar China moet om een investeerder te ontmoeten, mag hij een toets op een later moment inhalen.”

Kans van slagen

Honderd studentondernemers maken gebruik van de regeling, onder wie Leenman. In totaal hebben 400 studenten een aanvraag gedaan. „Als je in aanmerking wilt komen, moet je eerst bewijzen dat je bedrijf kans van slagen heeft”, vertelt Vriezen. „Dat kun je bijvoorbeeld uitzoeken tijdens een minor. We zien ook regelmatig dat studenten uit verschillende opleidingen samen ondernemen. Als jij bijvoorbeeld een plan hebt voor een online platform, kan het helpen om samen te werken met een ICT-student.”

Je hoeft geen opleiding bedrijfskunde te volgen om te mogen afstuderen bij je eigen bedrijf. Iedere student met een goed bedrijfsplan komt in aanmerking, vertelt Vriezen. „Van communicatie tot gezondheidszorg. Er is bijvoorbeeld ook een student werktuigbouwkunde die vernieuwende kermisattracties bouwt.”

Wat levert ondernemen naast je studie op? Volgens expert Annaars van de KvK zijn er grote verschillen tussen wat jongeren verdienen met hun bedrijf. „Het hangt heel erg af van het type bedrijf. Hoe het precies zit met jongeren die bedrijf en studie combineren? Daar hebben we geen cijfers van.”

De studentondernemers van Fontys zijn vrij succesvol, zegt Van der Linden. „Uit ons eigen onderzoek blijkt dat zij gemiddeld een ton per jaar omzet halen”, zegt hij. „Sommige ondernemers hebben zelfs al personeel in dienst.”

Geheim voor succes

Wat is het geheim voor succes? „Studenten die samenwerken zijn vaak sneller succesvol”, merkt Annaars. „Ook als je ouders ondernemer zijn, heb je een streepje voor. Zij geven vaak advies of investeren zelfs in de onderneming van hun zoon of dochter.” Vriezen: „Je hebt in elk geval zelf veel motivatie en ambitie nodig. Ontdek waar je goed in bent en probeer jezelf continu te verbeteren.”

Seth Leenman is inmiddels afgestudeerd en nog volop bezig met de ontwikkeling van zijn platform. Daarnaast gaat hij allerlei oldtimerclubs af om eigenaren te interesseren voor zijn bedrijf. Hij haalt nog geen winst, maar zet door. „Ik had vooraf niet verwacht dat het zoveel tijd zou kosten”, zegt Leenman. „Je moet echt hard werken, geduld hebben en volhouden. Ik kom nog steeds mensen tegen die me zeggen dat ik het niet ga redden met mijn bedrijf. Alleen als je er echt in gelooft en je vastbijt, dán red je het.”