Wel of niet flexwerken in cafés

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: haat of liefde voor flexwerkers? Sommige café-uitbaters proberen juist flexwerkers aan te trekken met goede wifi en stopcontacten. Tegelijkertijd zijn er caféhouders die helemaal niet blij zijn met al die laptops in hun zaak. We laten een voor- en tegenstander van flexwerken aan het woord.

Twee jaar geleden besloot ondernemer Dirk-Jan Stip laptops te verbieden in de zaak. „Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit nam, maar ook de beste’’, zegt hij. „We zijn één van de populairste plekken in Amersfoort. Het zit altijd vol.’’

Stip begon Coffee Corazon twaalf jaar geleden met een doel: een gezellige zaak waar het draait om lekkere koffie en echte interesse. Personeel vraagt hier bijvoorbeeld niet ’heeft het gesmaakt?’, want zo zou je dat ook niet vragen aan een vriend die bij je thuis eet. „We willen echt weten wat je ervan vond’’, zegt Stip. ,,Geen slap gelul, maar een echt gesprek.’’

Toen steeds vaker flexwerkers met laptops naar het café kwamen, ging dat in tegen zijn visie. „Mensen sloten zich af en keken verstoord op als ik de bestelling op kwam nemen. Ze hadden geen aandacht voor elkaar of voor ons.” Dus besloot hij het laptopverbod in te stellen.

Coffee Corazon is lang niet het enige café dat flexwerken verbiedt. In sommige koffiezaken en restaurants is zelfs de wifi afgeschaft en mag je ook niet bellen. Zo ver wil Stip niet gaan. Hij is twee jaar later wel erg blij met het resultaat van zijn verbod. „In het begin was het natuurlijk wel moeilijk. Klanten die per se wilden werken, gingen weg. Dan loop je direct omzet mis.’’

Volgens Stip reageerden de meeste klanten wel positief. Een vaste klant die normaal gesproken op zijn laptop werkte terwijl zijn zoon in de speelhoek zat, kwam naar hem toe. „Ik was bang dat hij kwam klagen over het verbod, maar hij wilde me bedanken. Nu hij niet meer ’verstopt’ zat achter z'n werk, kwam zijn zoon steeds naar hem toe om te spelen.’’

Hij is blij met zijn besluit. „Je ziet, op lange termijn is het goed voor de sfeer. Daar draait het om in een koffiezaak.’’

Flexwerken als nieuw businessmodel

Toen het pand naast de Zweedse koffie- en lunchzaak Fika in Nijmegen vrij kwam, greep Carlijn Evers de kans haar zaak uit te breiden. Ze speelt met haar nieuwe Fika Kantoor in op flexwerk-trend. „Ik wilde het pand gebruiken voor iets waar behoefte aan is’’, vertelt ze.

Haar café met Scandinavische hapjes en drankjes bestaat sinds 2015. Er kwamen al regelmatig mensen werken met een laptop, vertelt de caféhouder. „Geen enkel probleem, maar het moet wel gezellig blijven. Daarom leek het me leuk om het uit elkaar te halen: het café voor gewone klanten, het kantoor voor flexwerkers.’’

Volgens Evers is dat fijner voor iedereen. „Als je wilt werken, heb je meer rust en ben je omgeven door mensen met hetzelfde doel. Het is een andere sfeer dan in de lunchzaak.’’

Het Fika Kantoor bestaat nu bijna een jaar en het wordt steeds meer bekend in Nijmegen. Evers zegt dat ze enthousiaste reacties krijgt. Flexwerkers mogen nog steeds plaatsnemen in de lunchroom als ze een uurtje willen werken. „Maar we wijzen ze uiteraard wel op ons concept in het nieuwe pand.’’

Als flexwerker betaal je zes euro starttarief voor de eerste twee uur, daarna twee euro per uur. Dan mag je zo veel koffie, thee en wifi gebruiken als je wilt. „Wie komt werken, hoeft zich dus niet meer bezwaard te voelen als hij een drankje per uur bestelt. En voor mij als ondernemer is dat natuurlijk ook wel fijn.’’

Wil je flexwerken?

Meestal vinden horecaondernemers dat prima. Als je je maar houdt aan deze flexwerk-etiquette:

1. Zie je geen andere gasten flexwerken of staat niet duidelijk aangegeven dat flexwerken oké is? Vraag dan even of het goed is dat jij je laptop openklapt.

2. Tafels zijn voor betalende klanten, dus koop iets te eten of te drinken terwijl je werkt.

3. Neem niet te veel ruimte in. Als je alleen bent, kies dan een kleine tafel zodat groepen plek hebben om te zitten. En biedt de extra stoelen aan jouw tafel aan als je ziet dat andere klanten ze nodig hebben.

4. Houd geen plek bezet als je de deur uit gaat. Laat dus niet je spullen staan, maar pak de boel in en kom later terug.

5. Wees sociaal. Negeer anderen niet, maar begroet mensen die naast je komen zitten en probeer eens een praatje te maken.

6. Houd het netjes. Laat geen extra oud papier of verpakkingen achter voor het personeel.

7. Let op dat andere gasten niet struikelen over jouw stroomkabel.

8. Maak niet te veel lawaai. Doe oordopjes in als je muziek wilt luisteren en praat niet te hard als je belt.