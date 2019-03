Vliegende start: IT'ers tekenen contract in de lucht

Het tekort aan personeel in de ICT-branche was nog nooit zo groot. Bedrijven beseffen maar al te goed dat ze hun uiterste best moeten doen om personeel aan te trekken én te behouden. Bij IT-detacheerder PEAK-IT tekenden twintig kandidaten afgelopen vrijdag hun contract in de lucht. „We willen werknemers een vliegende start geven.”

Waar ICT-bedrijven tien jaar geleden nieuwe werknemers nog wisten te lokken met een nieuwe auto van de zaak of een prestatiebonus, is dat nu niet meer genoeg. Dat doet iedereen al, zegt Richard Stassen, directeur bij PEAK-IT. Stassen zit al twintig jaar in het ICT-vak en heeft de branche zien veranderen van „kunnen afwachten en een kandidaat blij kunnen maken dat je een baan kunt aanbieden naar hopen dat jij de werkgever bent die ze zullen kiezen.”

Het is een enorme luxepositie, geeft Donovan Schot (24) toe. Hij zit aan een tafel met een aantal van zijn nieuwe collega’s, met uitzicht op de Saab SF-340, waarmee twintig nieuwe werknemers ieder moment vanaf Rotterdam Airport de lucht in gaan. Schot is nog maar net afgestudeerd, maar wordt via LinkedIn constant benaderd door recruiters. „Twee dagen geleden nog”, zegt hij. „Terwijl er staat dat ik een nieuwe baan heb.” Of deze vlucht bijdroeg aan zijn keuze voor dit bedrijf? „Ja”, glimlacht Schot. „Dit is heel vet.”

Beleving

Mensen willen nu een beleving vinden bij hun werkgever, ziet Stassen. „Werknemers moet je binden, boeien en ook behouden voor de langere termijn.” Voor een detacheringsbureau kan dat lastig zijn, geeft hij toe. Als werknemers een tijdje bij een bedrijf zitten, kunnen ze „verliefd worden” op het bedrijf waar ze zijn geplaatst. We hebben daarom fieldmanagers, zegt Stassen. „Zij hebben de opdracht om onze werknemers te scholen en zorgen ervoor dat ze opleidingen afronden.”

Het is drie uur als de stewardess de groep nieuwe werknemers ophaalt. Op een verlaten stukje naast Rotterdam Airport stappen de kandidaten aan boord. Vol spanning kijkt iedereen toe wat er gebeurt. „Zo stil is het nooit bij ons”, lacht Stassen. Even later spreekt hij de groep toe door de intercom. „Wat ben ik trots dat jullie bij ons komen werken. Jullie kunnen overal aan de bak, maar kiezen voor ons. Weet dat jullie de vliegende start niet alleen nu maken, maar dat we dit doorzetten.”

Merel Colin (31) is de enige vrouw tussen het gezelschap. Ze heeft jarenlang in de mediawereld gewerkt, maar vond de ICT altijd al fascinerend. „Ik werkte al samen met de ICT-afdeling en vond dat zo interessant.” Nu gaat ze aan de slag als servicemanager. Dat er weinig vrouwen in de IT werken, vindt ze niet erg. „Minder roddel en achterklap.”

Merel Colin (31) is de enige vrouw tussen het gezelschap.

De ICT-branche is vooral populair onder mannen. Vrouwen weten het vak maar moeilijk te vinden. En dat is jammer, zegt Stassen, want vrouwen gaan net even anders om met iemand die belt over een laptop die het niet doet. „Vrouwen worden dan ook tot zestien procent beter betaald én gewaardeerd. Tot aan de medior-functie, dan schuift het terug naar het klassieke beeld. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat een vrouw uiteindelijk ook een carrière thuis heeft.”

Andere vragen

Naast alle nieuwe IT’ers, tekent ook Karan Ramdhiansing (25) vandaag zijn contract. Hij gaat aan de slag als recruiter bij het bedrijf en heeft zo zijn eigen ideeën hoe hij ICT-personeel wil aantrekken. Personeel wordt nu benaderd via LinkedIn met de vraag of ze een baan zoeken, maar dat moet anders, zegt hij boven de Noordzee. „Zie je jezelf verder ontwikkelen? Waar wil je over een paar jaar staan? Dat zijn vragen die je beter kunt stellen. Maar ook wil ik langs gaan bij scholen en jonge mensen bekend maken met mogelijke banen in de ICT.”

Terwijl de landing wordt ingezet en de champagne en borrelnootjes erbij worden gepakt, wordt het laatste contract ondertekend. Ruben Veenendaal (19) zet lachend zijn handtekening. „Het is niet alleen mijn eerste baan, maar ook de eerste keer dat ik vlieg”, zegt hij.

Stassen blikt terug op een geslaagde actie: de vacature trok 62 procent meer sollicitanten dan normaal. De IT’ers zijn er dus nog wel, zegt hij. „Maar niet alleen voor ons, dus daarin moet je je onderscheiden.” Een volgende actie heeft hij al in gedachte. Het wordt ‘iets’ met een festival. „Daar gaan we nu over nadenken.”