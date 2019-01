Tieners hebben steeds vaker een eigen onderneming

Te jong om eigen ondernemer te zijn? Integendeel! Het komt steeds vaker voor dat ambitieuze tieners al op jonge leeftijd hun eigen bedrijf starten. Afgelopen jaar schreven maar liefst 3500 jongeren tussen de 13 en 18 jaar zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat is bijna dertig procent meer dan in 2017.

Minder eenzaam, meer klusjes

„Soms sta ik om zes uur ’s ochtends op, werk ik twee uurtjes en daarna ga ik naar school”, zegt Jordi van der Meijden. Deze 18-jarige ondernemer richtte samen met een vriend het bedrijf KlusMetPlus op. Net als veel andere ondernemers willen zij met hun bedrijf een oplossing zoeken voor een probleem dat zij zien in de huidige maatschappij.

Hun bedrijf koppelt jongeren aan ouderen waar een klusje gedaan moet worden. Hiermee geven ze jongeren werk en ervaring en helpen ze ouderen een last van hun schouders te nemen. „Het probleem wat wij willen verhelpen, is eenzaamheid onder ouderen.”

Het bedrijfsidee herken je misschien een beetje van 'heitje voor een karweitje'. „Zelf klussen we ook wel eens als we daar nog tijd voor hebben naast het bedrijf, school en onze vaste bijbaan”, zegt Jordi. Hij zit nu op het MBO en heeft de nodige ambities met KlusMetPlus. „De ideale toekomst voor ons bedrijf is dat we een groot netwerk van ouderen en jongeren hebben. Wij willen dat minder ouderen zich vaak eenzaam voelen of dat er een klusje in of rond het huis steeds blijft liggen.”

De Zeeuwse Jordi van der Meijden in de bedrijfskleding van KlusMetPlus

Probleem oplossen

Ook Fabienne Overbeek is op haar 18e al zelfstandig ondernemer. Eigenlijk al wat langer, maar toen ze twee maanden geleden 18 jaar werd, schreef ze zich in bij de Kamer van Koophandel met haar bedrijf Grow a Wish. „Mijn middelbare school volgde een programma van Jong Ondernemen. Daarin bedacht ik, samen met zes andere meiden, een eigen bedrijf. We kwamen toen met het idee om kofferhoezen te ontwerpen. Dat hebben we niet doorgezet omdat er te weinig potentie in zat, maar ik merkte dat ik zoveel energie kreeg van het ondernemen dat ik er mee door wilde"

„Toen ging ik nadenken over welk probleem ik ervaar in de maatschappij en hoe ik dat op zou kunnen lossen. Ik dacht aan alle verjaardagskaarten die mensen elk jaar krijgen, die ze eigenlijk altijd weggooien. Daar ben ik onderzoek naar gaan doen, en zo kwam ik uit bij groeikaarten; dat is gemaakt van papier waarin kleine zaden zijn verwerkt. Die kun je planten in de grond en daar groeien planten of bloemen uit waardoor je je wensen letterlijk en figuurlijk kunt laten uitgroeien.” Fabienne zit nu in haar laatste jaar van het VWO en begint daarna aan haar studie bedrijfskunde. „Soms is het wel lastig te combineren met school en mijn sociale leven. Ik kan er nu maar een middagje per week aan werken en dan in de vakanties iets vaker. Maar in mijn hoofd ben ik er wel heel veel mee bezig.”

De groeikaarten van Fabienne Overbeek.

Lef, nieuwsgierig en eigenwijs

De afgelopen 5,5 jaar hebben zich meer dan 12.000 jongeren in de leeftijdscategorie 8-18 jaar zich ingeschreven bij KvK. De meeste jongeren die in 2018 een bedrijf begonnen zijn, startten een bedrijf in de categorie 'detailhandel via internet in kleding en modeartikelen'. In 2013 was dit nog 'ontwikkelen, produceren en uitgeven van software'. Volgens Debby van Wijngaarden van de Kamer van Koophandel heeft de ondernemersgeest bij jongeren meerdere oorzaken, meldt NOS. „Wij denken dat deze generatie meer lef heeft, nieuwsgieriger én eigenwijzer is. Daarnaast ligt de wereld aan hun voeten via internet en zijn er talloze idolen zoals dj's en vloggers die ook ondernemen.”

Daar kunnen zowel Jordi als Fabienne zich goed in vinden. Beiden zijn ze ambitieuze ondernemers die niet kunnen wachten om hun bedrijf te laten groeien en erg veel energie krijgen van hun verantwoordelijkheden en taken als eigen ondernemer. „Ik vind het vooral heel tof om met zoveel mensen bezig te zijn en mijn eigen ding te kunnen doen”, zegt Fabienne. „Ik heb zelf alle invloed en verantwoordelijkheden. Als je voor een werkgever werkt, moet je helemaal achter dat bedrijf staan vind ik. Bij mijn eigen bedrijf doe ik dat sowieso, want het is mijn eigen onderneming”, stelt ze.

Ook Jordi van der Meijden vindt de eigen invloed fijn. „Je bepaalt alles zelf; de missie en visie van je bedrijf, maar ook je uren. Ook al zijn dat er soms misschien wel meer dan wanneer je voor een werkgever werkt. Je maakt ook best wel veel connecties en het ondernemen is gewoon heel leuk om te doen.”

Veranderende arbeidsmarkt

De maatschappij waarin we het grootste deel van onze carrière voor één baas werkten en een baan hadden van vijf dagen per week van 9 tot 5 verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Tegenwoordig wisselen we sneller van job, worden we steeds liever eigen ondernemer en werken bedrijven veel met flexwerkers. In een maatschappij die zo snel verandert moeten jongeren een ondernemende houding ontwikkelen, vindt Jong Ondernemen. „Door hoe de arbeidsmarkt verandert moeten kinderen later steeds meer op projectbasis werken. Dan zijn ondernemerseigenschappen nodig”, stelt Mariolein van der Plas, directrice van Jong Ondernemen.

De stichting geeft ondernemerslessen aan kinderen op de basis- en middelbare school. Het afgelopen jaar begeleidden ze bijna 75.000 jongeren van ruim 2000 scholen met ondernemen.