Chauffeur afval Jorino trots op een schoon Amsterdam

Jorino (25) is chauffeur afval via Olympia. Eerst was hij boekhouder. Nu geniet hij er dagelijks van om bij te dragen aan een schoon Amsterdam. Hoe kwam hij tot deze bewuste keuze? En wat heeft creativiteit en teamsport met vuilnis ophalen te maken?

„Eerst werkte ik op een kantoor als boekhouder aan de financiële administratie. Iedere dag hetzelfde doen is niks voor mij. Veel te eentonig. Ik merkte bovendien dat ik liever met mijn handen werk dan achter een computer zit.”

Verrast bij Olympia

Jorino geniet zichtbaar als hij vertelt over zijn baan als chauffeur op een vuilniswagen. „Op allerlei plekken schreef ik me in. Bij Olympia was ik verrast. Ik solliciteerde ’s morgens om acht uur, werd om twaalf uur gebeld en om drie uur was ik aangenomen als belader bij de huisvuilinzameling. Dat deed ik een jaar. Daarna kwam het stapje omhoog, omdat ik graag voorin die wagen wilde zitten, als chauffeur. Ik kreeg alle ruimte om me verder te ontwikkelen en mijn groot rijbewijs te halen.”

Het werken als chauffeur afval bevalt Jorino meer dan uitstekend. „Elke dag is anders. Door de afwisseling van de groep collega’s die je op de wagen mee hebt en met wie je het samen doet. Soms is er bijvoorbeeld een weg afgesloten en moet je in een seconde een andere route vinden. Dat vind ik mooi, die creativiteit. Dan moet je besluiten of je gaat omrijden bij een opgebroken straat of de zakken tot aan de wagen tilt. Ook bij mijn werkgever zie ik dan later de voldoening als ik vertel hoe we het hebben aangepakt. Ze vinden het leuk dat je meedenkt en verantwoordelijkheid neemt, waardoor er niet ergens nog vuilnis blijft liggen.”

Nog een straatje meepikken?

Vaak is Jorino eerder klaar met zijn wijk. „Dan vraag ik aan een collega of ik nog een straatje voor hem kan meepikken? We helpen elkaar, ook als iemands wagen stuk gaat. Dan verdelen we zijn wijk onder de andere chauffeurs. Dat is teamsport met grote collegialiteit. Samen zorgen we dat de job ook echt gedaan is. Dat ik heb bijgedragen aan het schoonhouden van Amsterdam, waardoor iedereen kan genieten van een stad zonder afval of nare geurtjes. Dat geeft een goed en trots gevoel. Dat krijg je ook terug. Bijvoorbeeld als mensen je bedanken wanneer je iets aan het wegbrengen bent of als ze zien hoe je troep opruimt dat is gevallen. Sommigen, vooral toeristen, maken zelfs foto’s of filmpjes en genieten ervan alsof het een groot spektakel is. Voor ons is het gewoon wat we doen, maar dan is het leuk om jezelf even door hun ogen te zien.”

Werk van betekenis

