Elke dag spontane en bijzondere praatjes in de tram

Ayoub (22) is trambestuurder via Olympia. Eerst was hij administratief medewerker, nu rijdt hij dagelijks mensen naar hun bestemming. Hoe kwam hij tot deze keuze? En wat hebben verantwoordelijkheid en keelpastilles hiermee te maken?

,,Drie jaar zat ik op kantoor als administratief medewerker. Het eerste jaar was helemaal geweldig. Ik vond het dankbaar werk en had de verantwoordelijkheid over de administratie van dertig bedrijfjes. Dat ze mij dit toevertrouwden! Die verantwoordelijkheid vond ik fijn, maar in het tweede jaar begon ik het contact met andere mensen te missen. Dan was ik blij als er werd gebeld en even met iemand kon praten. Met dat inzicht wilde ik iets doen. Via een vriend kwam ik op de tram. Eerst als conducteur en later als bestuurder. In dat werk heb ik zowel verantwoordelijkheden als contact met mensen. Daar krijg ik energie van."

'Ik houd van dat spontane'

,,Mensen waarderen het. Dan zegt een passagier aan het eind van de rit: 'Dankjewel. Fijne dag verder.' Ik houd van dat spontane, want hij hoeft dat niet te zeggen. Ik praat graag met mensen. Een keer had ik keelontsteking en sprak ik met een oudere mevrouw. Ze hoorde me hoesten en zei: 'Je had thuis moeten blijven.' Ze rommelde in haar tas en haalde er een keelpastille uit. Iemand die je nog nooit heeft gezien en zich zorgen om je maakt! Twee dagen later kwam ik haar toevallig tegen in de stad en vroeg ik of ze me herkende. 'Uw keelpastilles hebben geholpen'."

Ayoub 'op' de tram.

Meer contact

,,En andersom is het ook zo. Soms herkennen passagiers me. Dan vertellen ze waar ze heen gaan op vakantie of wat ze in de stad gaan kopen. Ik spreek mensen met wie ik normaal nooit in contact zou komen. Waaronder toeristen. Ze vragen vaak hetzelfde en dan probeer ik alles net zo geduldig uit te leggen als aan hun honderd voorgangers. Want deze meneer of mevrouw is hier voor het eerst. Of als een toerist steeds vraagt of we er al zijn, dan stel ik me voor hoe het voor hen is: het is druk en veel plekken lijken op elkaar. Dan ben je bang dat je er voorbij rijdt. Het is mooi om te zien dat wanneer we op zo’n plek aankomen iemand opgelucht is dat het is gelukt. Sommigen willen me fooi geven, maar dat neem ik niet aan. Het is mijn werk om mensen veilig naar hun bestemming te brengen."

Werk van betekenis

