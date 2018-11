Wat als vacatureteksten omgekeerd zouden zijn?

Vacatureteksten staan meestal niet bekend om hun orginaliteit en variatie. Voor die ene superuitdagende droomfunctie wordt altijd gezocht naar een enthousiaste kandidaat die voldoet aan een lang eisenlijstje. De bedrijven profileren zich als een moderne flexibele organisatie waarin zelfontwikkeling en ambitie de toverwoorden zijn. Vaak hebben ze om alles gezellig te houden ook een pingpong- of tafelvoetbal.

Toch zijn de meeste van dit soort functie-eisen en omschrijvingen vaak behoorlijk vanzelfsprekend. Dit komt pas echt goed tot uiting als je de woorden van een huis-tuin-en-keuken vacaturetekst omdraait. Hiermee wordt er dus als het ware een anti-vacaturetekst gecreëerd.

De functietitel

Vaak krijgt een openstaande functie een wollige titel toegewezen om zo de topkandidaten direct nieuwsgierig te maken. Een goede titel bestaat uit minimaal twee Engelse termen en een positief bijvoeglijk naamwoord. Het is het allerbelangrijkste om hier zo vaag mogelijk in te zijn waardoor mensen op verjaardagen nooit precies weten wat je doet zodat je hier zo interessant mogelijk over kunt doen met wollige jargontermen en Angelsaksische buzzwords.

Laten we voor deze vacature zoeken naar een 'enthousiaste innovative commercial B2C-experience consultant'. Een tegenstelling hiervan is 'vastgeroest stuk chagrijn achter een bureau'. Deze 'uitdagende' en 'veelzijdige' functies vormen de basis van de anti-vacaturetekst.

Bedrijfsomschrijving

Een vacaturetekst begint vaak met een introductie van het bedrijf. Wat is het precies voor werkgever? Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien.

Wij zijn een leuke succesvolle frisse start-up die op zoek zijn naar een ambitieuze versterking van ons innovatieve team. Ons hippe kantoor in het hartje van 020 is het thuis van onze moderne organisatie waar je samenwerkt met een groep enthousiaste en jonge collega’s die zich elke dag verder willen ontwikkelen. Drie woorden die ons team omschrijven zijn: informeel, ambitieus en gedreven. Geen werkdag is binnen onze dynamische werkomgeving hetzelfde. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng en wij staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Pak nu je kans om mee te groeien binnen een snelgroeiend bedrijf.

Ofwel; wij zijn een muf bedrijf dat in zwaar weer verkeert, om er toch nog wat van proberen te maken zijn we op zoek naar een lui stuk onkruid die elke dag exact hetzelfde werk wil doen. Ons kantoor is gevestigd in een blokkendoos aan een snelweg in Flevoland en heeft al sinds 1984 hetzelfde interieur met van die vergeelde lamellen en computermonitors. Binnen deze gedateerde geestdodende kantoortuin, die wordt verlicht door TL-buizen in een treurig systeemplafond, werk je samen met een groep extreem lakse collega’s die continu zeuren over hun fysieke pijntjes en niet kunnen wachten tot ze met pensioen gaan. Zaken als daglicht, felle kleuren of hoop komen bij ons niet naar binnen.

Drie woorden die ons team omschrijven zijn: hiërarchisch, misantropisch en ongemotiveerd. Als je bij ons aan de bak gaat, weet je gegarandeerd dat elke dag vermoeiend, frustrerend en voorspelbaar is. Wij doen zaken al veertig jaar op exact dezelfde manier en waag het niet om hier verandering in te willen brengen. Pak nu je kans om jarenlang, week in week uit, exact hetzelfde te doen binnen een ongelofelijk bureaucratische en rigide organisatie. Hou jij van sleur? Dan ben je bij het juiste adres.

Functie

Als Innovative commercial customer experience consultant ga je samen met je multi-disciplinaire team, Data Driven Decisions maken. Je weet als geen ander hoe je onze bestaande klanten en prospects telefonisch op de hoogte brengt van onze vernieuwende producten en diensten. Zo bouw je aan duurzame relaties en krijg je bij ons alle ruimte om je ambities en talenten verder te ontwikkelen Hierbij verlies je de doelstellingen van stakeholders geen moment uit het oog en anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen. Je maakt deel uit van een enthousiaste groep collega’s die jou ondersteunen in je dagelijkse zoektocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dagelijks staat er een gezonde lunch voor je klaar waar we met z'n allen van genieten.

Ofwel; als vastgeroest stuk chagrijn die achter een bureau zit, ga je elke dag met een flinke portie tegenzin naar je werk. Wanneer bij ons de telefoon gaat dan klinkt er over de hele afdeling een diepe zucht. Oh nee, een klant. Wat moet hij nou weer? Verongelijkt neem je de telefoon op om erachter te komen wat die rotklant wil. Probeer hem hierbij zo snel mogelijk af te kappen en uit te kafferen.

Zo zorg je ervoor dat klanten ons met rust laten, bij ons krijg je alle ruimte om je ambitie te verliezen en talent de nek om te draaien. Jong talent is sowieso uit den boze want vroeger was alles beter. Moet je onverhoopt toch een klant helpen? Ughl... praat dan voornamelijk over jezelf of stuur hem van het kastje naar de muur volgens een van onze interne klantje-pest-procedures. Nieuwerwets gedoe op het gebied van onze producten en diensten - geen idee wat die zijn, boeit ook niet - zijn een absolute afknapper, wij doen al sinds 1984 hetzelfde en dat werkt niet. Niks aan veranderen dus.

Je wordt opgenomen in ons groepje gefrustreerde eenlingen die allemaal op hun eigen eilandje werken en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ook proberen ze je op allerlei valse manieren het werk onmogelijk te maken. Laat geen lunch in de koelkast staan want dat vreten ze op, vooral als je jouw naam erop zet. Als we een avocado, speltbrood, walnoten, kwark of vage zaadjes in je lunchtrommeltje vinden, lachen we keihard je uit. Daarna word je op staande voet ontslagen. Je eet maar gewoon een bruine boterham met kaas van thuis, mafkees.

Eisenlijstje

Jij:

- bent flexibel en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;

- werkt zelfstandig en houdt van aanpakken;

- bent enthousiast, communicatief en gedreven;

- bent een echte teamplayer;

- bent een stressbestendige doorzetter;

- bent een creatieve out of the box denker;

- bent klant- en resultaatgericht;

- bent een proactieve doorpakker;

- hebt minimaal hbo denk- en werkniveau;

- hebt 5 jaar relevante werkervaring;

- hebt affiniteit met onze diensten en producten;

- beschikt over een gezonde dosis humor;

- hebt een commerciële mindset;

- kan werken met Microsoft office;

- woont in Amsterdam en omgeving.

Jij:

- werkt volgens een strikt schema waar geen minuut van mag worden afgeweken, te laat komen is een pré;

- werkt geen minuut langer dan nodig en maakt er een sport van om zo min mogelijk werk te verzetten door te webwinkelen of een half uur op de wc te blijven voor een grote boodschap. Roken is een pré;

- hebt constant aansturing nodig en houdt van spullen op de grond te mieteren;

- haat werken en menselijk contact en bent bovendien lui;

- zit tegen een burnout en geeft direct op bij een tegenslag;

- denkt volgens onze interne procedures waar nooit (IK HERHAAL NOOIT) van mag worden afgeweken;

- vindt klanten vervelend en focust zich liever op irrelevante details zoals de kleuren van punaises ofzo (verzin maar wat);

- raakt in paniek als er onverhoopt iets moet gebeuren;

- hebt een diploma dat nul raakvlakken heeft met wat wij doen; (liefst iets met expressionistische dans of creatieve therapie, whatever)

- minimaal 5 jaar irrelevante werkervaring; (een folderwijkje van vroeger is prima)

- hebt compleet geen interesse in onze producten of diensten;

- vindt Freek de Jonge nog steeds grappig;

- denkt vooral na over hoe je ons meer geld kan kosten;

- hebt nog nooit gebruik gemaakt van het internet of een tekstverwerker;

- woont op een Waddeneiland of ergens in Zuid-Limburg. Woonachtig zijn in Tadzjikistan is een pré.

Aanbod

De vacature wordt afgesloten met een aanbod, hierin staat wat je allemaal terugkrijgt van je eventuele toekomstige werkgever. Ook dit is vaak puntsgewijs opgesteld.

Wat bieden wij?

- Een jong team met leuke collega's

- Dagelijks overheerlijke koffie en vers fruit

- Een afwisselende en uitdagende functie

- Vele doorgroei- en interne opleidingsmogelijkheden bij een snelgroeiend bedrijf

- Uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden

- Een gezellige vrijdagmiddagborrel en een tafelvoetbal

- Een marktconform salaris

Wat bieden wij?

- Kuchende en gefrustreerde oude horken als collega’s

- Vieze oploskoffie die soms een maand oud kan zijn en rozijnen die vorig jaar nog druiven waren

- Een veel te simpele kantoorbaan waarbij verveling en frustratie elke werkdag overheerst

- Een kantoorbaan waarbij je elke dag hetzelfde doet tot we besluiten de stekker er eindelijk uit te trekken (kan nooit lang meer duren, goddank)

- HAHAHAHAHA nee.

- Van die geforceerde teamuitjes waar niemand zin in heeft met naambordjes

- Een zo laag mogelijk salaris, het liefst nemen we je aan in een soort van fiscaal aantrekkelijke ZZP of payroll-constructie waarbij we je minder dan het minimumloon kunnen bieden en zo snel mogelijk weer van je af kunnen raken mocht je teveel ambitie tonen of een of andere vervelende streber zijn die hier dingen wil veranderen.

Enthousiast geworden? Jammer, jij valt af. Heb je totaal geen zin in deze functie? Reageer dan per fax. Heb je geen fax? Wat jammer nou, helaas hebben we een kandidaat gevonden die beter paste bij het door ons gewenste profiel. We zouden liegen als we zouden zeggen dat we je écht succes wensen met verdere sollicitaties. Maar het staat zo onbeleefd als we dit niet in het geautmomatiseerde afwijsmailtje zetten dat we met een druk op de knop naar jou en de andere losers - waaronder Priscilla van der Beek uit Schagen - sturen die door ons HR-algoritme zijn afgewezen. Doei.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature zijn we overigens gek op! Wij komen graag in contact met jouw meest ongemotiveerde en gefrustreerde kandidaten, hier betalen we je superveel geld voor. Neem contact met ons op via de Teletekstchat of via het omschrijvingsvak van een incassokaart.