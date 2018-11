Twee banen! Die geven Talje meer energie dan één

Talje (31) koos voor twee banen tegelijk: ze is zelfstandig architect én werkt via Olympia op de bloemenveiling. Waarom geeft juist deze combinatie haar meer energie en voldoening?

Meer energie

„Toen ik in 2015 mijn eigen architectenbureau startte, liep het meteen goed en had ik leuke opdrachten. Maar ik werkte veel alleen en wilde meer contact met anderen. Omdat ik echt een mensenmens ben, dacht ik: misschien moet ik iets voor erbij zoeken.” Aan het woord is Talje, die meer plezier uit haar werk wilde halen en via arbeidsbemiddelaar Olympia een mooie kans kreeg. „Ik werd distributiemedewerker op de bloemenveiling. Eerst op uitzendbasis en binnen een paar jaar was ik teammanager in vaste dienst. Mijn twee banen hebben niets met elkaar te maken, maar ik vind het geweldig: ’s ochtends bloemen, ’s middags huizen en kantoren.”

Mensen helpen

Als je werkt en daarmee bijdraagt aan wat belangrijk is voor jou of voor anderen, geeft dat betekenis, zo luidt de visie van Olympia. Kortom: wat jij doet, doet ertoe. Daar helpt Olympia graag bij. Ook Talje vond zo de voldoening waar ze naar zocht. „Als architect werk ik aan gebouwen. Ik kan wel iets heel moois bedenken, maar ik doe het niet voor mezelf. Mijn klanten moeten zich er prettig in voelen”, vertelt ze. „Een voorbeeld? Een echtpaar in een mooi dorpje bij Groningen. Hun huis uit 1900 moest door de gaswinningsproblematiek worden afgebroken, maar zij wilden eigenlijk maar één ding: hun oude huis terug. Dat ging niet, want het moest aardbevingsbestendig zijn. Uiteindelijk hebben we wel twee fijne verbeteringen kunnen toevoegen: de schuur als onderdeel van het huis én een prachtig uitzicht. Ik houd ervan iets passends uit te denken waar mensen blij van worden.”

In haar teammanager-job voelt Talje zich trots als mensen zich gewaardeerd voelen. „ Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. En ik vind het ook heel prettig als dat gewaardeerd wordt. Vanaf het begin deed ik keihard mijn best. De logistiek manager waardeerde dat. Zij wil bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen uitzendkrachten en vaste krachten. We doen het samen. In die geest ga ik verder.”

Samen verbeteren

Betekenisvol werk dus, in twee banen tegelijk. Zo geniet Talje met volle teugen - ook al begint zij elke morgen voor dag en dauw om half zes. Ze is er echt voor de ander. „Ik neem initiatief en stimuleer anderen. Ik vind het tof als iedereen meedenkt. Dan haal je het meeste uit elkaar. Ik kan goed luisteren en ga ook aan de slag met wat mensen inbrengen. Dat geeft me energie en het gevoel dat mijn werk ertoe doet. Als ik twee keer iemand ergens over hoor, denk ik al dat iets beter kan en formeer ik een groepje. Iedere dag kunnen we samen wel iets verbeteren!”

