Pensioensparen: 'Start er zo snel mogelijk mee'

Een nieuw pensioenstelsel komt er voorlopig nog niet, de gesprekken zijn namelijk dinsdagavond stukgelopen. De ene partij laat weten dat ‘de kloof’ niet gedicht kon worden, de andere heeft het over een gemiste kans.

Heet hangijzer

Het nieuwe pensioenstelsel mag gerust een heet hangijzer genoemd worden. De onderhandelingen duren al maanden en een oplossing is nog niet in zicht. In de discussie staan het kabinet en de werkgevers tegenover de vakbonden. Ze zijn het er beide over eens dat het huidige stelsel niet langer geschikt is voor de veranderingen op de arbeidsmarkt, maar hebben verschillende opvattingen over het nieuwe stelsel.

Het huidige stelsel is gebaseerd op werknemers die hun hele leven bij dezelfde baas werken, en ongeveer tachtig tot negentig jaar worden. In 2018 wordt men steeds ouder en werken steeds meer mensen als zzp’ers. Het is momenteel niet verplicht om als zzp’er te sparen voor een pensioen en hoewel wordt aangeraden dat wel te doen, gebeurt het niet altijd. Er is simpelweg geen draagvlak meer voor het huidige stelsel en daarom wil de overheid het omgooien.

Ver van je bed

Die hele pensioen- en AOW-discussie lijkt behoorlijk ver van je af te staan, zeker als je nog maar net begonnen bent met werken. Maar ook als net-werkende, en zeker als zzp’er, is je pensioen belangrijk. „Het klinkt alsof het ver van je bed staat, maar dat is het niet”, vertelt Henriëtte Raap, woordvoerder van Wijzer in geldzaken, een initiatief van de Rijksoverheid.

Raap legt uit dat je in loondienst vaak automatisch pensioen opbouwt, maar dat dat voor een zzp’er anders ligt. „Een zzp’er moet voor zijn eigen pensioen zorgen, naast het AOW natuurlijk.” Met alleen AOW red je het ook, legt ze uit, maar „het is geen vetpot”. Daarom is het raadzaam om na te denken over je pensioen. Oók als 20-jarige net startende zzp’er.

Raap adviseert eigenlijk gelijk te beginnen met sparen voor je pensioen. „Hoe eerder je start, hoe langer het geld kan renderen en hoe hoger de uiteindelijke opbrengst. En als je eenmaal gewend bent wat op zij te zetten, houd je dat ook langer vol.”

Begin klein

Ze noemt een aantal mogelijke opties voor het pensioensparen. „Je kunt banksparen of een verzekeringsproduct aanschaffen, maar dat is ingewikkeld. Je hebt ook de Fiscale Oud dag Reserve; de FOR. Een soort belasting uitstellen, waar je wel je boekhouder bij nodig hebt.” Natuurlijk kun je ook zelf maandelijks een bedrag opzij zetten.

Raap snapt wel dat je op je twintigste nog niet na wil denken over je pensioen. „Maar denk er gewoon alvast over na. Zet nu gewoon alvast wat geld apart en houd je daar wat van over, gebruik het dan voor je pensioen.” Ze waarschuwt voor de verleiding: „Het is verleidelijk om alles uit te geven, maar dan zit je over vijftig jaar met de gebakken peren. Begin klein, maar begin wel alvast.”

Hoe eerder je begint met sparen voor je pensioen, hoe voordeliger het is / ANP

Voordelig

Mark Pennekamp van ikwordzzper.nl is het daarmee eens. „Als je bijvoorbeeld pas op je veertigste naar je pensioen gaat kijken, is dat echt het slechtste plan aller tijden.” Hij geeft een voorbeeld waarbij je als 20-jarige 100 euro per maand inlegt voor je pensioen. „Om datzelfde effect te krijgen, zou je als veertigjarige wel 360 euro per maand in moeten leggen”, legt Pennekamp uit. „Je kunt beter zo vroeg mogelijk beginnen, dan is het het voordeligst.”

Wel raadt hij startende zzp’ers aan om eerst een jaar of twee met het ondernemen bezig te zijn en dan de keuze te maken. „Bijna de helft van de zzp’ers stopt namelijk binnen vijf jaar. Als je dan al met je geld in een pensioenfonds zit, heb je toch wel een probleem”, aldus Pennekamp. „Als je niet zeker weet of je voor de rest van je leven wil ondernemen, pot dan nu wat geld op en verdiep je over een paar jaar in de pensioenmogelijkheden.”

Gokken

De beste pensioenoptie is volgens hem een pensioenfonds. „Dan kun je op een flexibele manier aan je pensioen werken”, legt Pennekamp uit. Hoewel er natuurlijk altijd wel een enig risico verbonden is aan beleggen, ook als pensioenfondsen het doen, is de kans dat je pensioengeld verloren gaat volgens hem nihil. Maar „het leven is een beetje gokken”.

Wat betreft de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel, weet Pennekamp het wel. „Gewoon achterover zitten en wachten. Neem geen overhaaste beslissingen en zet het geld dat je overhebt op een spaarrekening.”