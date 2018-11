Meer salaris, meer geluk, maar het houdt een keer op

We zijn met zijn allen een stelletje doordouwers. We geven niet op, zeker niet vanwege een beetje stress. Dat heeft echter wel tot gevolg dat bijna de helft van de Nederlanders continue last heeft van een opgejaagd gevoel door stress op zijn werk, blijkt uit onderzoek van Menzis onder duizend werknemers.

Houden van stress

De stress heeft Anna-Maria Giannattasio (50) zeker wel ervaren in haar werk. Ze runt het evenementenbureau Puur Events dat goed is voor 4900 evenementen per jaar. „Begrijp me niet verkeerd: ik houd van stress", vertelt ze. „Wanneer er iets misgaat, ben ik op mijn best. Dan groei ik drie meter en kan ik de hele wereld aan.”