'Ik had mijn studieschuld in 1x kunnen aflossen'

De wereld van cryptocurrency is een soort Wilde Westen. De koersen leken eind vorig jaar tot aan de sterren te gaan, maar zijn alweer een poosje flink aan het dalen. Na een aantal maanden stabiel geweest te zijn, bereikte de koers van de bitcoin dinsdag zijn absolute dieptepunt.

Waar je in december 2017 nog meer dan 16.000 euro moest neertellen voor een Bitcoin, is dat bijna een jaar later slechts 4200 euro. En niet alleen op de bitcoinmarkt is er sprake van een grote crisis, ook de talloze virtuele munten die je met bitcoin kan kopen zijn flink in waarde gezakt in de afgelopen maanden.

Op het hoogtepunt was zijn portfolio 46000 euro waard ©Eigen beeld

1000 procent rendement

Dennis* stak 4500 euro in cryptogeld, hij begon er ongeveer anderhalf jaar geleden mee. „Toen ik ermee begon ging het allemaal best prima. Ik stapte op het juiste moment in en investeerde in de Waves-altcoin die je met bitcoin aanschaft. De koersen van altcoins zoals Waves kunnen net zo grillig zijn als die van Bitcoin zelf." Zowel de koers van de Bitcoin als de koers van Waves, was eind vorig jaar en begin dit jaar sterk. Hierdoor ontstond een dubbel hefboom-effect waardoor de waarde van de virtuele portefeuille van Dennis tot grote hoogte steeg.

Naarmate 2018 vorderde bouwde hij een voorraad van 3000 deze altcoins op. Op het hoogtepunt in januari waren deze munten bijna 15 euro waard. Hierdoor kwam de totale waarde van zijn cryptogeld uit op ongeveer 46.000 euro. De combinatie van de sterke koersstijging van Bitcoin zelf en deze altcoin, zorgden ervoor dat zijn inleg een half jaar tijd vertienvoudigde.

„Dat voelde natuurlijk erg lekker", geeft Dennis toe. „Ik kon in een klap mijn studieschuld aflossen, maar heb toen niet uitgecasht. Een combinatie van naïviteit en hebberigheid zorgde ervoor dat ik bleef handelen, wat nou als de koers nog verder zou stijgen? Op deze manier bezig zijn met cryptogeld is een beetje als gokken."

De huidige status ©Eigen beeld

Deksel op de neus

Toen de koers van zowel de bitcoin zelf als Waves sterk gingen dalen, verdween die 46.000 aan virtueel geld nog sneller dan het erbij was gekomen. „In februari en maart zakte de waarde van die 46.000 euro naar ongeveer 12.000. Toch besloot ik de moed niet op de geven en in april steeg de waarde weer naar 34.000. Wederom cashte ik niet uit en daarna maakte de koers wederom een smak naar beneden."

Dennis besloot uiteindelijk toch euro's voor zijn geld te kiezen en zijn inleg in de zomer van 2018 terug te laten vloeien naar zijn rekening. „Op dit moment is mijn crypto-portemonnee een summiere 3200 euro waard. De waarde van Waves is nu minder dan een euro en de Bitcoin zelf heeft zijn laagste punt in een jaar tijd bereikt."

Toch heeft hij geen spijt van zijn avontuur en is die 3200 euro alsnog pure winst. Toch zal hij zijn studieschuld op de ouderwetse manier moeten gaan terugbetalen. „Het is net als gokken, als je geen afspraken met jezelf maakt weet je niet wanneer je moet stoppen. Ik dacht dat ik zou stoppen als ik mijn studieschuld kon afbetalen, maar heb dat niet gedaan. Achteraf gezien is het natuurlijk makkelijk praten."

Dennis heeft overigens nog wel een tip voor mensen die ondanks alles toch nog willen beginnen aan beleggen in cryptocurrency. „Nu is eigenlijk wel een mooi moment om goedkoop te beginnen, maar het blijft natuurlijk een gok."

*Dennis is een gefingeerde naam, zijn echte naam is bij de redactie bekend.