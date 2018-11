Dit zijn de beste werkgevers van Nederland

Millennials staan erom bekend dat ze niet alleen een baan willen zodat ze de rekeningen kunnen betalen. Generatie Y wil iets betekenen voor zichzelf en de maatschappij en daarnaast het gevoel hebben dat ze bijdragen aan succes. En dat begrijpen ze bij Social Deal maar al te goed. De beleveniswebsite is door vacaturesite Indeed uitgeroepen tot de beste werkgever van Nederland.

'Work hard, play hard'

Indeed analyseerde duizenden reviews van voormalige en huidige medewerkers. Daarbij werd gekeken naar management, compensatie/arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, werk-privébalans en bedrijfscultuur. Social Deal scoorde in alle categorieën het hoogst. Uit de beoordelingen kwam naar voren dat de bedrijfscultuur het hoogst gewaardeerd wordt. De ‘work hard, play hard’-cultuur in positieve zin wordt genoemd, evenals de dynamiek binnen het bedrijf.

„Onze bazen zijn heel jong”, zegt Anna Staats (28), een van 160 medewerkers bij Social Deal en werkzaam op de HR-afdeling. Het bedrijf werd zeven jaar geleden opgericht door Bart Oosterholt (29) en Rens van den Berg (32). „Bart en Rens waren toen nog broekies. Ze waren net klaar met de opleiding Hoge Hotelschool in Maastricht en hadden daar veel geleerd over gastvrijheid, evenementen en borrels.”

Gezelligheid

En dat zie je niet alleen terug in het concept van het bedrijf (een website met deals voor uit eten gaan, hotels en dagjes weg), maar ook op de werkvloer zelf. „Bart en Rens vinden gezelligheid heel belangrijk”, vervolgt Staats. „Ze stellen budgetten beschikbaar voor themafeestjes en uitjes. Afgelopen zomer hadden we een eigen festival, en onlangs hebben we Oktoberfest en Halloween gevierd. Iedere vrijdag wordt er uiteraard geborreld en om de maand wordt het groter aangepakt.”

Het bedrijf telt ongeveer 160 medewerkers. (Eigen foto)

Zeven jaar geleden is er meteen in een goede bedrijfscultuur geïnvesteerd, zegt eigenaar Rens van den Berg. „We zijn blij dat het nog steeds werkt om succes te delen met onze medewerkers en dat we iets terugdoen voor het harde werken dat zij in het bedrijf stoppen. We zijn trots dat we, ondanks onze groei, deze bedrijfscultuur hebben weten vast te houden.”

Handgeschreven kaart

Naast de feestjes en gezelligheid, is er ook veel aandacht voor persoonlijke waardering, benadrukt Staats. „Successen worden gedeeld in het communicatiekanaal Slack en gevierd met cadeautjes en lieve woorden. Tijdens het jaarlijkse jubileum krijgt iedere werknemer een handgeschreven kaart en met kerst wordt tijdens de speech iedereen persoonlijk in het zonnetje gezet. Bart en Rens laten ons voelen dat we bijdragen aan het succes, ook al heb je nog een juniorfunctie. Onze gin-tonic-bar is leuk, maar die waardering doet het 'm.”