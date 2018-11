Bijna 18? Zo kies je een goede zorgverzekering 

Ben jij bijna 18? Let dan even op. Vanaf je 18de moet je namelijk zelf je zorgverzekering regelen. Maar waarom heb je eigenlijk een zorgverzekering nodig? Hoe kies je een zorgverzekering? En hoe weet je nou welk pakket bij jou past? Daar kun je nu snel en makkelijk zelf achter komen met het Snapchat-spel van zorgverzekeraar Bewuzt.

Wat past bij jou?

Als je 18 wordt, ben je verplicht om zelf een zorgverzekering af te sluiten. Maar hoe vind je nu in dat enorme aanbod een verzekering die bij jou past? Daar kun je nu snel en makkelijk zelf achter komen met het Snapchat-spel van zorgverzekeraar Bewuzt.

Hierin wordt je een aantal vragen gesteld over wat jij belangrijk vindt. Cruise jij bijvoorbeeld graag de aardbol over op zoek naar vreemde oorden? Dan is het handig om je basisverzekering aan te vullen met een buitenlanddekking. Of ben jij een sportfanaat en wil je af en toe even de fysiotherapeut bezoeken? Dan is een extra dekking voor de fysio handig. Zaak om het even goed uit te zoeken dus.

Wat moet je doen?

Onder dit artikel staat een Snapcode. Als je deze scant en fotografeert met je Snapchat-app dan krijg je toegang tot een spel. Na elk antwoord dat je geeft, krijg je wat meer informatie over je zorgverzekering. Zo kun je zelf ontdekken welke zorgverzekering bij jou past. Leer je meer over het nut van een zorgverzekering en wat de overheid doet om voor jou de kosten zo laag mogelijk te houden. Superhandig dus. En als je het hele spel doorloopt (dat duurt 5 minuten), maak je ook nog kans op een SmartBike van VanMoof.

Snap het en je snapt het

Op veel middelbare scholen hangen deze maand ook schoolboards met posters waarop de Snapcodes te zien en te scannen zijn. Dus geef je vrienden even een seintje als je die borden en posters ziet. En natuurlijk is het slim om even met je ouders te overleggen voordat je een zorgverzekering afsluit. Maar check het eerst even zelf: Snap het en je snapt het!