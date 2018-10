Vaste lasten stijgen in 2019 met honderden euro's

De vaste lasten van een gemiddeld Nederlands huishouden zullen in 2019 aanzienlijk gaan stijgen. Zorg, energie, verzekeringen alles wordt fors duurder volgend jaar.

Uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat de kosten van zaken als verzekeringen en contracten met ongeveer 13 procentpunt omhoog zullen gaan. Dit komt neer op een bedrag van tussen de 450 en 700 euro per jaar.

Prijsstijgingen

De hogere maandtarieven komen overal terug en elke Nederlander krijgt ermee te maken, zo stellen de onderzoekers. Gemiddeld zal een gezin met een kind ongeveer 700 euro extra aan zaken als verzekeringen en abonnementen betalen. Voor eenpersoonshuishoudens komt dit bedrag uit op 463 euro, omgerekend zo'n 37 tot 60 euro per maand.

Vooral energie wordt een stuk duurder in 2019, Pricewise verwacht dat dit in totaal 247 euro meer gaat kosten over een heel jaar. Dit is een prijsstijging die kan oplopen tot 30 procent, die kan worden verklaard door een hogere energiebelasting en een hoger basistarief. Bovendien stijgt ook de zorgpremie met zo'n tien procent.

Verder wordt ook de maandelijkse afdracht voor zaken als auto- en inboedelverzekeringen en internet- en telecomabonnementen hoger. Wanneer je al deze zaken bij elkaar optelt, kom je uit op een bedrag van honderden euro's.

Btw omhoog

De prijsstijgingen houden niet op bij alleen abonnementen, contracten en verzekeringen. Naar verwachting zullen de prijzen voor een huurwoning in 2019 ook verder stijgen en dan is er ook nog de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dit btw-tarief is van toepassing op boodschappen, boeken, cultuur, kappers, sport en (openbaar) vervoer.

Hoewel deze zaken niet als vaste lasten worden gezien, vormen ze wel een belangrijke uitgavenpost waar bovendien lastig op te besparen valt. Eerder werd al door ING berekend dat de verhoging van het lage btw-tarief naar schatting zo'n 300 euro per jaar zal kosten.

Het is niet de eerste keer dat de btw omhoog is gegaan in de tien afgelopen jaar. De laatste btw-stijging werd ingevoerd in 2012 als crisismaatregel. Toen steeg het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent. Hoewel toen werd gezegd dat dit om een tijdelijke maatregel ging, is er tot op heden geen enkel concreet plan geweest om dit tarief weer te verlagen.

Koopkrachtplaatjes

Desalniettemin blijft de verwachting over de koopkracht positief, het kabinet gaat uit van een stijging van anderhalf procent ondanks alle lastenverzwaringen. Vooral werkenden zouden de positieve effecten moeten gaan voelen omdat de inkomstenbelasting in 2019 omlaag gaat. Hierdoor houdt een gemiddelde werknemer meer nettoloon over om vrij te besteden, zo stellen zij.

Directeur Hans de Kok van Pricewise is geschrokken van de uitkomsten. Hij zet vraagtekens bij de rooskleurige koopkrachtplaatjes die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. „Het kabinet zegt rekening te hebben gehouden met alle prijsstijgingen in de verlaging van de inkomstenbelastingen én de koopkrachtstijging. Wij vragen ons af of deze enorme stijging van de vaste lasten wel is meegenomen en gedempt kan worden, naast de andere lastenstijging."

Toch is er ook sprake van een lastenverlichting in de toekomst voor sommigen. Per 1 januari 2020 wordt de dividendbelasting afgeschaft, dit is vooral gunstig voor buitenlandse beleggers.