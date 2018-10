Helft van de jongeren gaat belangeloos aan de bak

Het beeld van de luie millennial en generatie Z'er die alleen maar bezig is met zichzelf en zijn smartphone lijkt niet helemaal te kloppen.

Jongeren zetten zich juist wél graag belangeloos in voor de maatschappij, als we de cijfers van het CBS over vrijwilligerswerk moeten geloven. Ongeveer dan de helft van de jongeren onder de 25 draagt op een of andere manier zijn steentje bij zonder hiervoor betaald te worden.

Verenigingen

De sportvereniging is de populairste plek om belangeloos aan de bak te gaan, in 2017 deed 18,7 procent van de jongeren hier vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld als trainer te werken of horecawerk te verrichten. Naast de sportvereniging zijn ook scholen en jeugdwerk het populair bij de jonge vrijwilligers: beide goed voor iets meer dan 10 procent. Hierbij zijn ze bijvoorbeeld lid van een leerlingenraad, geven ze bijles of zetten ze zich als leider bij de scouting.

De jongste groep van tussen de 15 en 18 jaar oud is het meest fanatiek; in de afgelopen jaren zette bijna 60 procent van hen zich minstens eenmaal per jaar in als vrijwilliger bij een organisatie. Naarmate ze ouder worden dan daalt dit licht naar zo'n 47 procent van de 22 tot 25 jarigen.

Van alle leeftijdsgroepen doen 15 t/m 18-jarigen en 35 t/m 45-jarigen het vaakste aan vrijwilligerswerk, 25 t/m 35-jarigen en senioren van 75+ doen dit het minste.