Gratis geld voor iedereen die vroeger bijbaantje had

Heb jij als tiener gewerkt als winkelmedewerker, dagbladbezorger of horecamedewerker? Dan bouwde je zonder het waarschijnlijk te weten een pensioen op.

Prima, niks meer aan doen en wachten tot het wordt uitbetaald wanneer je eindelijk met pensioen mag? Nou nee, per 2019 verdwijnen de zogenaamde 'kleine pensioentjes' namelijk. En dit geld kan jij claimen. Vulde jij vakken? Vul dan nu je zakken.

Minipensioen

Pensioenfondsen gaan per 1 januari 2019 stoppen met het beheren van zogenaamde kleine pensioenen. Het gaat hierbij om bedragen van tussen de 2 en 474 euro per jaar. De reden hiervan is dat de administratieve kosten niet opwegen tegen de baten.

Wat gebeurt er met dit geld? Dat hangt er vanaf, het is in principe van jou en als je niks doet komt het in je algemene pensioenpot. Handig voor later. Toch zijn er ook fondsen die het geld in eigen zak steken, dus het is belangrijk om dit even goed te controleren. Dit kan je makkelijk en snel checken met je DigID via MijnPensioenoverzicht.

Jackpot!

Gratis geld

Wat betekent dit voor mij? Ik heb bijvoorbeeld een jaar lang in een callcenter gewerkt. Hierbij heb ik een zeer bescheiden bedrag voor mijn oude dag gespaard. Er is maar liefst 92,99 euro opgebouwd. Hiermee zal ik een bedrag van 4 euro per maand bovenop mijn AOW ontvangen, toch weer een gratis magnetronmaaltijd per maand!

Het pensioenfonds waar ik bij zat heeft uit eigen initiatief contact met me opgenomen. Ik krijg het geld in een keer uitbetaald en het zal eind november op mijn rekening worden bijgeschreven.

Toch geldt dit niet voor elk fonds en daarom is het raadzaam om hier even goed naar te kijken. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.