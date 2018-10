Gezellig doen is leuk, maar niet met collega's

Werk is werk en dat neem je niet mee naar huis, zo denkt een groot deel van de Nederlanders erover. In tegenstelling tot de rest van Europa spreken we relatief weinig met onze collega's buiten werk.

Echte vrienden

Slechts 29,6 procent van de Nederlandse werknemers spreekt bijvoorbeeld weleens met collega's af buiten werktijd, tegenover 44,2 procent van de werknemers in andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van Page Personnel onder 5197 Europese werknemers. Toch zeg bijna de helft van de Nederlanders wel echte vrienden te hebben op de werkvloer. Dat percentage ligt alsnog meer dan een kwart over het Europees gemiddelde. In Turkije zegt maar liefst 83 procent van de ondervraagden collega's als echte vrienden te beschouwen.

Joost Fortuin, Managing Directer van PageGroup Nederland, denkt dat verschil te kunnen verklaren. Volgens hem heeft dat namelijk grotendeels met cultuur te maken. „Maar we gaan in Nederland wel erg vriendschappelijk om met collega's, ondanks het feit dat echte vriendschappen hier zeldzamer zijn dan in andere landen." Door dat vriendschappelijke hoeft de gemiddelde Nederlander niet per se een relatie buiten werktijd op te bouwen met een collega, om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Samen op vakantie

Ook een goede relatie buiten het werk met de manager zit er vaak niet in: slechts 16,8 procent spreekt zijn of haar manager buiten werk. De rest van Europa kan het kennelijk een stuk beter vinden met zijn leidinggevende, daar spreekt zo'n twintig procent zijn chef na werktijd. Dat heeft waarschijnlijk weer te maken met onze verwachtingen: we hebben namelijk niet echt het idee dat een goede relatie met de manager de productiviteit verbetert, terwijl het gros van de Europeanen dat wel verwacht.

Eigenlijk zien we onze collega's bijna niet buiten het werk, in tegenstelling tot de rest van Europa. Het afspreken van collega's zat er al bijna niet in, maar ook het samen weekenden doorbrengen of samen op vakantie gaan is niet populair. Zo'n 59 procent van de Nederlanders heeft helemaal geen contact met collega's buiten werktijd. En daar zijn we content mee: Nederlanders zijn met 78 procent namelijk bovengemiddeld tevreden over de werk-privébalans.