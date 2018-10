Geld nodig? Verkoop je urine!

Plassend rijk worden, dat klinkt tamelijk vreemd. Toch is er in Verenigd Koninkrijk een levendige handel ontstaan in potjes urine.

De reden? Bij steeds meer Britse bedrijven worden drugstests afgenomen onder het personeel. En om niet gesnapt te worden, leveren mensen massaal nuchtere plasjes van anderen in.

Het gele goud?

Het gaat zelfs nog verder. Mensen vragen niet alleen hun buren en vrienden om een plasje, ook wordt er synthetische en bevroren urine aangeboden op internet. Drugsgebruikers zijn bereid veel geld neer te tellen om een nieuwe baan te krijgen, hun huidige baan te behouden of om van hun vrijheid te blijven genieten.

Een anonieme urinekoper uit Coventry vertelt aan de Britse Metro dat hij vaak wiet rookt en op zijn werk elke drie maanden getest wordt. De oplossing hiervoor had hij snel gevonden, hij koopt voor vijf pond een melkfles urine van zijn 60-jarige buurvrouw die nog nooit in haar leven een joint heeft aangeraakt. Deze wordt bewaard in de koelkast tot de test plaatsvindt. Om de urine op de juiste temperatuur te krijgen, gebruikt hij een heat pack.

Heb je geen vriendelijke buurvrouw? Dan zijn er op eBay ook genoeg plasjes van derden te krijgen, uiteraard tegen betaling.

Met deze neppenis ben je de controle te slim af ©Detoxforless

Fakepenis

In sommige gevallen wordt de urinetest onder toezicht afgenomen, maar ook daar zijn handigheidjes voor. Sommige mensen kopen een neppenis die in een onderbroek is te stoppen en met een slang verbonden is met de fles 'schone' urine. De kosten van zo'n fakepenis tussen de 100 en 150 euro.

De Amerikaanse webwinkel urinetheclear.com is speciaal in het leven geroepen om urinetesten te foppen. Ze hebben vele handige snufjes in het assortiment zodat jij zonder gedoe je snuifjes kan blijven doen terwijl je ook je baan behoudt. Ze verkopen onder meer kitjes met bevroren of gevriesdroogde urine voor 60 euro.

Het bedrijf bestaat al 17 jaar en beweert al meer dan 50.000 piskitjes verkocht te hebben. Nog nooit leverde dit een positieve uitslag bij een drugstest op. De wetgeving zit echter niet stil, het bezit van dit soort producten is verboden in 18 Amerikaanse staten.

Een urinekit van Urine the Clear ©Urinetheclear

Drugstesten

Het testen van personeel op drugs is in de Verenigde Staten al vrij lang gebruikelijk bij allerhande beroepen. Ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit de laatste jaren steeds vaker. Onder meer bouwvakkers, machinisten, fabrieksarbeiders, cruiseschipbemanning en medewerkers van elektriciteitscentrales worden daar regelmatig gevraagd om een plasje in te leveren.

In Nederland bestaat een periodieke urinetest om op drugs te testen alleen maar bij een zeer select aantal beroepsgroepen. Bovendien is het in ons land als werkgever verboden om personeel te controleren op drugs, dit moet door een bevoegd opsporingsambtenaar worden gedaan.

Hier worden alleen piloten, militairen en agenten regelmatig getest op drugsgebruik. Indien de uitslag positief is, volgt er een ontslag op staande voet. Daarnaast moeten topsporters zich steekproefsgewijs melden voor een dopingcontrole waarbij er ook op recreatieve drugs als marihuana of cocaïne wordt gecontroleerd.