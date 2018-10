Dit is het weeksalaris van een internationale top-dj

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: wat doe je als je collega meer verdient dan jij?

Weten jouw collega’s wat jij verdient? In de meeste bedrijven is praten over salarissen nog steeds taboe. In Nederland praat slechts 23 procent van de werknemers openlijk over salaris, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Stepstone. De helft van de Nederlandse werkenden vertelt alleen aan familie wat hij verdient en een derde van de Europeanen verzwijgt het compleet. Praten over salaris voelt ongemakkelijk. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit (VU) vertelde in het televisieprogramma Wat Verdien Je hoe dat komt: „Wie veel verdient schaamt zich vaak een beetje en wie weinig verdient, voelt zich niet genoeg gewaardeerd.”

Bovendien kan het zorgen voor ongemakkelijke situaties. Stel je voor: jij en een studiegenoot worden tegelijkertijd aangenomen voor een zelfde functie. Tijdens een vrijdagmiddagborrel vertelt je collega terloops dat hij 2.000 euro per maand verdient. Dat is 300 euro meer dan jij. Wat doe je?