Waar wil jij beter in worden?

„Werktuinen zijn echt de hel voor introverte mensen. Je hoort overal geluiden, mensen wippen de hele dag langs en er zijn continu afleidingen”, vertelt ondernemer Charlotte van ’t Wout (30) aan Metro. „De gezamenlijke lunchpauze of het ‘gezellige koffierondje’? Dat is echt dodelijk vermoeiend.”

Van ’t Wout lanceert maandag 20 augustus met haar bedrijf C Academy de Instagramcursus ‘Introvert Like a Boss’, waarin ze leert hoe je als introvert je grenzen aangeeft. Maar hoe functioneer je als introvert nou het best in die kantoortuin, waar er wordt verlangd dat je jezelf sociaal opstelt en veel met elkaar spart op de werkvloer?

„Een introvert persoon is niet per se stilletjes en heel verlegen, maar deze persoon haalt juist energie uit alleen zijn in plaats van allerlei sociale aangelegenheden”, legt Van ’t Wout uit. „Zo ben ik bijvoorbeeld vrolijk, sociaal en mondig. Maar als ik mensen vertel dat ik introvert ben, zijn ze altijd heel verbaasd. Een introvert persoon heeft simpelweg minder prikkels van buitenaf nodig om hetzelfde effect te hebben als een extravert persoon.”