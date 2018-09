'Journalisten hebben een zeer ongezonde levensstijl'

Ohjee. Het cliché van de kuchende kettingrokende journalist met overgewicht, dikke wallen en een slechte huid blijkt niet helemaal onjuist te zijn, zo blijkt uit onderzoek.

Een confronterend rapport toont aan dat onze collega's te weinig slapen, ongezond eten en overmatig veel alcohol drinken.

Stress

41 procent van de respondenten dronk meer dan 18 standaardglazen alcohol per week. Deze 41 procent drinkt per week minstens het dubbele van gemiddelde Australiër. Vanwege het dynamische en onregelmatige dagritme slapen journalisten ook slechter dan anderen. Om dit te compenseren drinken ze veel meer koffie dan normaal. Tijd voor pauze is er niet, meent een meerderheid.

Water wordt dan weer veel minder gedronken, slechts 1 op de 20 drinkt hier genoeg van. Uit het onderzoek blijkt verder dat journalisten ongelofelijke piekeraars zijn: ze maken zich de hele dag door vaak zorgen over het verleden en de toekomst. Wat ook weer een direct effect heeft op het aantal uren slaap. Veel van de Australische mediaprofessionals slaapt matig tot slecht. Een werkdag van 9 tot 5; wat is dat?

Hoofdonderzoeker Tara Swart ging er op voorhand vanuit dat de ongezonde levensstijl een gevolg was van stress. Toch blijkt die niet helemaal juist. Hoewel de mediawereld over het algemeen wordt gezien als stressvol met veel strakke deadlines, is er bij journalisten niet meer van het stresshormoon cortisol waargenomen dan bij andere stressvolle beroepsgroepen zoals in de financiële sector, advocatuur en verkoop.

Specifieke elementen die werken in de media zo stressvol maken zijn deadlines, public relations, het dragen van veel verantwoordelijkheid, onvoorspelbare en zware werktaken, conflicten op sociale media en een karig salaris.

Goed nieuws?

Dat klinkt allemaal als de hel op aarde, waarom zou iemand dat werk willen doen? Toch zijn journalisten over het algemeen erg tevreden over hun werk. Het vak wordt vaak vanuit een soort van passie gekozen en een hoog salaris is hierin van ondergeschikt belang.

Daarnaast zijn er ook nog enkele positieve journalistieke eigenschappen. Journalisten blijken goed te zijn in 'out of the box' denken, weten heel goed hoofd- van bijzaken te onderscheiden als ze dikke documenten of veel informatie moeten verwerken en ze kunnen behoorlijk goed met druk omgaan. Bovendien zien zij vaker verbanden die anderen niet zien.

Swart meent dat journalisten zelf veel zouden kunnen doen om hun talenten beter te benutten. Dit zou moeten beginnen met minder alcohol en cafeïne drinken, meer bewegen en langere nachten maken. Ook mindfulness zou hierin een uitkomst kunnen bieden. Op deze manier beginnen ze uitgeruster aan hun stressvolle werkdag en leveren ze beter werk af.

Wij van Metro herkennen ons echter totaal niet in dit geschetste beeld. Wanneer begint de vrijdagmiddagborrel?